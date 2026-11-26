Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи во Флориде призвали Россию не предпринимать действий, способных привести к расширению войны против Украины. Одновременно американский переговорщик Джаред Кушнер предупредил об опасности резкой эскалации и признал, что переговоры с Москвой зашли в тупик по территориальному вопросу. При этом НАТО настаивает: любое мирное соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступили с совместным предупреждением в адрес России, призвав Москву не допустить расширения войны в Украине. Соответствующее заявление было опубликовано Белым домом после закрытых переговоров, состоявшихся в среду, 25 ноября, в резиденции американского президента Мар-а-Лаго во Флориде.

Главными темами встречи стали российско-украинская война, конфликт вокруг Ирана и вопросы безопасности союзников по НАТО.

В совместном заявлении переговоры были охарактеризованы как исключительно важные.

«Россия должна избегать любых действий, расширяющих войну»

Трамп и Рютте подчеркнули необходимость не допустить дальнейшей эскалации.

«Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия избегала любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют войну, а также насколько важно как можно скорее добиться мирного урегулирования», — говорится в совместном заявлении.

Особое внимание в этой формулировке привлекает предупреждение не только о намеренной эскалации, но и о действиях, которые могут привести к расширению конфликта вследствие ошибок или просчетов. При этом в опубликованном сообщении не уточняется, какие именно возможные действия России обсуждались и какие ответные меры могли бы последовать в случае дальнейшего обострения.

Встреча состоялась на фоне продолжающихся дипломатических усилий Вашингтона, направленных на прекращение войны.

Рютте: Украине нужны гарантии безопасности даже после перемирия

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что прекращение боевых действий само по себе не решит всех проблем безопасности Украины. По его словам, независимо от того, завершится ли война полноценным мирным договором или долгосрочным перемирием, необходимо предусмотреть механизмы, которые защитят Украину от нового нападения.

Рютте отметил, что заключение мирного соглашения было бы предпочтительным вариантом. Однако гарантии безопасности потребуются и в случае, если стороны смогут договориться лишь о длительном прекращении огня. При этом глава НАТО призвал продолжать военную поддержку Украины, не дожидаясь завершения переговоров.

По его словам, сейчас особенно важно обеспечить украинские вооруженные силы всем необходимым для продолжения сопротивления и усиления давления на Россию.

Таким образом, Рютте выступает за сочетание дипломатических усилий с сохранением военной помощи Киеву.

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Кушнер признал тупик в переговорах с Москвой

В тот же день с предупреждением об опасности дальнейшего обострения войны выступил Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа, участвующий в американских дипломатических контактах с Россией. В интервью немецкому подкасту MD Meets он заявил, что ситуация остается крайне опасной. По его оценке, даже относительно небольшой просчет способен привести к резкой эскалации.

Кушнер охарактеризовал происходящее как опосредованный конфликт, в котором европейские государства финансируют и вооружают Украину для противостояния России.

Это его собственная оценка характера войны. Полномасштабное российское вторжение в Украину началось в феврале 2022 года, а европейские страны оказывают поддержку Киеву в противодействии российским войскам.

Кушнер также признал, что многочисленные переговоры с российским руководством пока не позволили устранить принципиальные разногласия. Вместе со специальным представителем США Стивом Уиткоффом он неоднократно участвовал во встречах с представителями Москвы, в том числе с Владимиром Путиным.

Главным препятствием, по словам американского переговорщика, остается территориальный вопрос.

Что мешает заключению мирного соглашения?

Кушнер рассказал, что переговоры фактически застопорились из-за разногласий относительно территорий на востоке Украины, на которые претендует Россия.

«За многие часы переговоров с президентом Путиным и российской командой мы со Стивом поняли, что территориальный вопрос сейчас зашел в небольшой тупик», — заявил он.

Москва продолжает выдвигать требования относительно украинских территорий, тогда как Киев настаивает на необходимости защиты своего суверенитета и получения действенных гарантий безопасности.

Территориальные разногласия тесно связаны и с вопросом послевоенного устройства безопасности. Даже если стороны договорятся о прекращении боевых действий, им предстоит определить условия соблюдения договоренностей и механизмы предотвращения нового вооруженного конфликта.

Именно поэтому Рютте настаивает на необходимости гарантий безопасности, а Кушнер предупреждает об опасности дальнейшей эскалации при сохранении дипломатического тупика.

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Кушнер раскритиковал Европу за покупки российских энергоресурсов

Отдельно американский переговорщик выступил с критикой европейских государств. По его словам, Европа продолжает закупать российские энергоресурсы, несмотря на политическую и военную поддержку Украины.

Кушнер утверждает, что с начала полномасштабной войны европейские страны приобрели у России ископаемого топлива на сумму свыше 250 миллиардов долларов. Он также предположил, что Европа могла заплатить России за энергоресурсы больше, чем направила на помощь Украине.

При этом сам Кушнер оговорился, что его сравнение зависит от достоверности использованных данных.

Оценка требует дополнительного уточнения: результаты подобных расчетов зависят от того, какие государства включаются в понятие «Европа», какой период рассматривается и какие виды помощи Украине учитываются.

По данным Еврокомиссии, опубликованным ранее осенью, стоимость импорта российских энергоресурсов в ЕС с марта 2022 года по июль 2026 года составляла около 197 миллиардов евро, или примерно 209 миллиардов долларов.

Поэтому цифру Кушнера нельзя без дополнительных пояснений считать подтвержденной статистикой именно Европейского союза.

Европа добивается участия в мирных переговорах

Встреча Трампа и Рютте состоялась в период, когда европейские страны стремятся обеспечить себе более непосредственную роль в переговорах о завершении войны. До сих пор основные дипломатические контакты в предложенном США формате проходили между представителями Вашингтона, Киева и Москвы.

Однако решения о послевоенных гарантиях безопасности Украины могут непосредственно затронуть европейские государства, прежде всего страны НАТО. Поэтому участие Европы в обсуждении будущего соглашения становится отдельным дипломатическим вопросом.

В ходе встречи во Флориде Трамп и Рютте также обсудили оборонные расходы союзников и необходимость укрепления возможностей альянса. Пока ни совместное заявление, ни интервью Кушнера не свидетельствуют о достижении нового соглашения между Россией и Украиной.

Главный результат последних заявлений — подтверждение того, что Вашингтон продолжает искать дипломатическое решение, НАТО настаивает на сохранении поддержки Украины, а территориальные разногласия остаются одним из основных препятствий для окончания войны.