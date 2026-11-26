Украина сообщила об успешном применении нового лазерного оружия против российского реактивного беспилотника «Герань». По утверждению советника президента Сергея Бескрестнова, установка Blysk уничтожила воздушную цель во время защиты объекта критической инфраструктуры. Он назвал произошедшее первым подобным случаем в мировой практике. Однако новая система пока проходит испытания, и говорить о ее массовом производстве преждевременно.

Украинские разработчики заявили о первом успешном применении боевого лазера против российского реактивного ударного беспилотника.

По словам советника президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергея Бескрестнова, известного под позывным Флеш, система противовоздушной обороны Blysk смогла уничтожить реактивную «Герань». Об этом он сообщил 25 ноября в социальных сетях, рассказав о первых результатах испытаний новой технологии в реальных боевых условиях.

«Недавно боевой лазер, который был установлен для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон "Герань"», — написал Бескрестнов.

По его утверждению, операция стала первым в мире успешным применением лазерного оружия против реактивного беспилотника такого типа.

Независимого подтверждения заявленного мирового первенства пока нет.

Что известно об украинском боевом лазере?

Систему Blysk, название которой переводится с украинского как «Вспышка», разработала украинская оборонная компания Carmine Sky. Она предназначена для противодействия воздушным угрозам, прежде всего беспилотникам, с использованием направленного лазерного излучения.

По данным украинских СМИ, мощность установки составляет около четырех киловатт, а заявленная дальность поражения — до одного километра. Такие характеристики позволяют рассматривать ее прежде всего как средство защиты объектов на небольших расстояниях.

В отличие от обычных зенитных комплексов, лазер не запускает ракету или другой боеприпас. Вместо этого установка направляет на цель концентрированный луч энергии, способный нагреть и повредить ее элементы. Однако для поражения цели необходимо не просто обнаружить беспилотник, но и достаточно точно удерживать луч на уязвимом участке.

Почему поражение реактивной «Герани» особенно важно?

Российская армия использует против Украины различные модификации ударных беспилотников семейства «Герань». Наряду с аппаратами с винтовыми двигателями применяются и более скоростные реактивные версии. Такие дроны создают дополнительные трудности для противовоздушной обороны, поскольку быстрее приближаются к цели и оставляют меньше времени для обнаружения, сопровождения и перехвата.

Для лазерной системы это тоже серьезное испытание: луч должен удерживаться на движущемся объекте достаточно долго, чтобы вызвать повреждение. Поэтому успешное поражение реактивного беспилотника, если заявленные результаты подтвердятся, станет важным этапом развития украинской лазерной ПВО.

При этом речь не идет о первом применении лазерного оружия в боевых условиях вообще. Подобные технологии уже испытывались и использовались другими государствами. Заявление украинской стороны касается именно реактивного ударного беспилотника.

Лазерную ПВО разрабатывают в рамках специальной программы

Как пояснил Бескрестнов, развитие таких систем ведется при поддержке украинского оборонно-технологического кластера Brave1. Работа также связана с государственной инициативой «Частная противовоздушная оборона», которая предусматривает привлечение негосударственных организаций к защите объектов от воздушных атак.

По словам советника президента, в Украине сразу несколько компаний занимаются разработкой лазерных средств противодействия беспилотникам. При этом он подчеркнул, что подобные проекты требуют значительных инвестиций и решения сложных технических задач.

Разработка эффективного лазера предполагает не только создание источника мощного излучения, но и обеспечение энергоснабжения, охлаждения, точного наведения и устойчивой работы оборудования.

Почему боевые лазеры пока не заменят обычную ПВО?

Одним из потенциальных преимуществ лазерного оружия является сравнительно низкая стоимость отдельного выстрела после создания и развертывания установки. Для поражения цели используется электроэнергия, а не дорогостоящая зенитная ракета. Это особенно привлекательно в условиях, когда противник запускает большое количество сравнительно дешевых беспилотников.

Однако у лазерных систем есть существенные ограничения. Их эффективность зависит от расстояния до цели, прозрачности атмосферы и погодных условий. Туман, сильные осадки и другие препятствия могут ослаблять луч. Кроме того, лазеру необходима прямая видимость цели, а для поражения движущегося объекта требуется точная система сопровождения.

Поэтому такие установки рассматриваются прежде всего как дополнительный элемент многоуровневой противовоздушной обороны, а не как полная замена ракетным комплексам и другим средствам перехвата.

Когда начнется серийное производство?

Несмотря на объявленный успех, система Blysk пока находится на этапе испытаний. Бескрестнов прямо предупредил, что говорить о ее серийном производстве еще рано. По его словам, лазерные установки продолжают испытывать непосредственно при защите объектов критической инфраструктуры.

Такой подход позволяет проверять эффективность оборудования против реальных воздушных целей и выявлять технические ограничения.

О сроках возможного массового производства, количестве уже изготовленных установок и стоимости комплекса украинская сторона не сообщила.

Таким образом, пока речь идет о заявленном успешном боевом испытании перспективной технологии. Если результаты удастся воспроизвести и наладить выпуск оборудования, лазерные комплексы смогут дополнить существующую украинскую систему защиты от беспилотников.