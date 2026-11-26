Президент Румынии Никушор Дан заявил, что уничтожение российскими ракет и беспилотников над территорией Украины силами НАТО означало бы непосредственное участие Альянса в военных действиях. Так он прокомментировал предложение Польши о перехвате российских воздушных целей. В то же время лидеры ЕС планируют обсудить безопасность в Черном море.

Президент Румынии Никушор Дан считает, что участие НАТО в уничтожении российских ракет и беспилотников непосредственно над территорией Украины означало бы присоединение Альянса к военным действиям.

Об этом он заявил перед саммитом Европейского союза в Брюсселе, сообщил Digi24.

Румынский лидер отвечал на вопрос о том, поддерживает ли он предложение Польши, которая призвала рассмотреть возможность перехвата российских ракет и дронов над Украиной силами НАТО.

По словам Дана, этот вопрос уже анализировался румынскими государственными структурами примерно год назад. Тогда специалисты пришли к выводу, что подобные действия означали бы совместное участие в военных операциях.

"На момент, когда я проводил этот анализ, примерно год назад, в нем говорилось о том, что это означает совместное участие в военных действиях. Если что-то изменится, я вас об этом проинформирую", - заявил президент Румынии.

Отдельно Никушор Дан затронул вопрос безопасности в Черном море. По его словам, эту тему планируют обсудить лидеры европейских стран в неформальном формате на полях встречи.

При этом основной темой чрезвычайного заседания Европейского совета станет бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы.

Предложение Варшавы рассмотреть возможность уничтожения российских ракет над украинской территорией появилось после очередной массированной атаки РФ на Украину, во время которой три российские ракеты нарушили воздушное пространство Польши.

Польская сторона обратилась к союзникам по НАТО с просьбой рассмотреть возможность перехвата российских воздушных целей, если они направляются в сторону территории Альянса.

Однако, как ранее заявляли в Польше, предложение не получило поддержки внутри НАТО. Среди причин назывались многочисленные сложности, связанные с реализацией такого механизма.

Таким образом, вопрос о возможном перехвате российских воздушных целей над Украиной остается предметом дискуссий между союзниками по НАТО.