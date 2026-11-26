КНДР временно ограничила военную помощь РФ из-за заявлений Москвы о Южной Корее, утверждает ГУР МО Украины. В России и Северной Корее это не комментировали и продолжают писать о партнерстве и "боевом содружестве".
Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины заявило, что Северная Корея временно ограничила военную поддержку России. Согласно обнародованному в четверг, 26 ноября, сообщению пресс-службы украинской военной разведки, соответствующее решение принял лично правитель КНДР Ким Чен Ын. На момент публикации в Москве и Пхеньяне эту информацию не комментировали. Чиновники двух стран недавно говорили об их партнерстве и "боевом содружестве".
ГУР о возможных разногласиях Москвы и Пхеньяна
В ГУР утверждают, что напряженность между Москвой и Пхеньяном якобы возникла в октябре после заявления замглавы МИД РФ Андрея Руденко. Он сказал, что в будущем Кремль будет способствовать деэскалации отношений между Сеулом и Пхеньяном. По данным Киева, в Северной Корее это восприняли негативно.
В конце октября министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что такие высказывания не соответствуют характеру союзнических договоренностей с РФ, потребовала объяснений о российской политике в отношении Южной Кореи и сообщила о временной приостановке военной поддержки России, утверждают в ГУР.
РФ и КНДР продолжают писать о "боевом содружестве" и "стратегическом партнерстве"
В Москве и Пхеньяне официально не комментировали публикацию ГУР. Ни госСМИ РФ, ни северокорейское госагентство ЦТАК не приводили каких-либо данных о разногласиях. 24 ноября ЦТАК процитировало завотдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен, которая раскритиковала власти Швейцарии за "копирование проекта санкций ЕС против России в связи с кризисом на Украине".
19 ноября ЦТАК сообщило о возвращении из РФ делегации КНДР, которая "продемонстрировала политическую волю (..) двух стран дальше укреплять и развивать мощное и всестороннее стратегическое партнерство, союзнические отношения, основанные на товарищеской сплоченности и боевом содружестве".
Председательница Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретилась 17 ноября в Москве с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ен Воном и заявила о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с КНДР, сообщили российские СМИ.
ГУР Украины: КНДР больше не поставляет ракеты и солдат для РФ
Вместе с тем, по данным ГУР, власти КНДР запретили использовать воздушное пространство страны для российских военно-транспортных самолетов, приостановили поставки баллистических ракет KN-23 и очередной партии артиллерийских боеприпасов, которые КНДР регулярно поставляет России со второй половины 2023 года. Кроме того, Пхеньян сдерживает реализацию российского запроса об увеличении северокорейского военного контингента на территории РФ с 8,5 до 50 тысяч военнослужащих, утверждают в украинской военной разведке.
В ГУР МО Украины напомнили, что 7 сентября 2026 года стороны открыли автомобильный мост через реку Туманную (Туманган), который должен был стать важным логистическим узлом. Однако, по оценкам украинской военной разведки, дальнейшее расширение военного сотрудничества сейчас сдерживается.
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