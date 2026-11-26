Литва пока не видит необходимости закрывать пограничные пункты пропуска на границе с Россией. Однако усиление безопасности на границе с Калининградской областью станет одним из приоритетов литовских пограничников.

Об этом заявил новый руководитель Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Донатас Шкарнулис, который в четверг, 26 ноября, официально вступил в должность, сообщает LETA со ссылкой на ELTA.

«Я бы сказал, что ситуация, которая потребовала бы принятия такой меры, пока не возникла», — заявил Шкарнулис в эфире литовского общественного телевидения.

Российская граница требует особого внимания

По словам нового главы пограничной службы, в последние годы Литва вложила значительные средства в укрепление границы с Беларусью. Однако не меньше внимания необходимо уделять и границе с Россией.

«Хотя граница с Россией оборудована системами наблюдения, она также требует не меньшего внимания», — подчеркнул Шкарнулис.

По его оценке, риск преднамеренных провокаций на российской и белорусской границах в настоящее время примерно одинаков.

«Понятно, какие у нас соседи. Ситуации могут быть разными», — добавил он.

Эстония уже приняла решение

Напомним, власти Эстонии объявили, что с 1 декабря все сухопутные пункты пересечения границы с Россией будут закрыты на неопределённый срок.

Такое решение было принято после попытки поджога предприятия оборонной промышленности Threod Systems. Эстонские власти связали произошедшее с российской военной разведкой.