Литва пока не намерена вслед за Эстонией закрывать пограничные пункты с Россией. Новый руководитель литовской погранслужбы Донатас Шкарнулис заявил, что нынешняя ситуация не требует столь радикальных мер, хотя вероятность российских провокаций сохраняется. Тем временем Эстония готовится с 1 декабря прекратить автомобильное и пешеходное сообщение через границу с Россией, а правительство Латвии продолжает оценивать возможные последствия этого решения.

Страны Балтии пока не выработали единого подхода к возможному закрытию границ с Россией. Пока Эстония готовится полностью остановить движение через автомобильные пограничные пункты, Литва не видит необходимости предпринимать аналогичные шаги. Такую позицию высказал новый руководитель Службы охраны государственной границы Литвы Донатас Шкарнулис.

В интервью литовскому общественному телевидению LRT в среду, 25 ноября, он заявил, что ситуация на границе с Калининградской областью России пока не требует закрытия действующих пунктов пропуска.

«На данный момент, я считаю, еще нет такой ситуации, которая требовала бы закрытия контрольно-пропускных пунктов», — сказал Шкарнулис.

При этом он не исключил возникновения новых угроз и подчеркнул необходимость внимательно следить за обстановкой на границе.

Военные помогают охранять границу с Калининградом

Несмотря на отсутствие планов закрывать пограничные переходы, Литва усилила охрану границы с Калининградской областью. С октября пограничникам на этом направлении помогают военнослужащие. Срок их привлечения продлен до конца ноября.

Шкарнулис подчеркнул, что угрозы необходимо оценивать как на российском, так и на белорусском направлениях.

«Провокации возможны в равной степени как на границе с Беларусью, так и с Российской Федерацией. Мы понимаем, кто наши соседи. Возможны самые разные ситуации», — отметил руководитель погранслужбы.

По его словам, литовские ведомства одинаково внимательно оценивают угрозы на обоих участках границы. При этом усиление охраны не означает автоматической необходимости закрывать пункты пропуска.

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Почему Эстония решила закрыть границу?

Эстония намерена с 1 декабря прекратить автомобильное и пешеходное сообщение через все три действующих дорожных пункта пропуска на границе с Россией — в Нарве, Лухамаа и Койдула. Соответствующее решение правительство страны приняло 20 ноября.

Поводом стала предотвращенная попытка диверсии против эстонской оборонной компании Threod Systems, которая производит разведывательные и ударные беспилотники. По данным эстонских властей, организатором предполагаемой атаки выступала российская военная разведка ГРУ. Эстонские правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемых в подготовке поджога предприятия.

Таллин рассматривает произошедшее как часть более широкой угрозы безопасности и считает закрытие границы необходимой ответной мерой. Ограничения начнут действовать 1 декабря и будут пересмотрены через шесть месяцев. До этого движение через автомобильные пограничные пункты возобновлять не планируется.

При этом железнодорожное сообщение с Россией пока не прекращается, хотя эстонские власти допускают возможность дальнейших ограничений.

Президент Литвы не исключает закрытия границы в будущем

Руководитель литовской погранслужбы занимает осторожную позицию, однако президент страны Гитанас Науседа ранее поддержал действия Эстонии. На прошлой неделе он назвал закрытие границы адекватным ответом на попытку диверсии против оборонного предприятия.

Науседа также подчеркнул, что Литва может принять аналогичные меры, если попытки дестабилизации ситуации в Балтийском регионе продолжатся. Таким образом, нынешняя позиция главы погранслужбы не означает, что Литва принципиально исключает закрытие границы с Россией.

Речь идет об оценке текущей ситуации, которая может измениться при возникновении новых угроз.

А что решила Латвия?

Рига пока также не объявляла о закрытии своих пограничных пунктов с Россией. Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее раскритиковал одностороннее решение Эстонии, назвав его ошибочным. По его мнению, подобные ограничения имели бы больше смысла, если бы Латвия, Литва и Эстония действовали согласованно.

Глава латвийского правительства также обратил внимание на возможное перераспределение пассажирских и грузовых потоков. После закрытия эстонских пунктов часть людей и перевозчиков может попытаться попасть в Россию через латвийскую территорию. Поэтому Кулбергс поручил ответственным ведомствам подготовить оценку ситуации и предложения о дальнейших действиях.

Вопрос о возможных дополнительных ограничениях правительство Латвии может рассмотреть на следующей неделе.

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Что это означает для путешественников?

Если решения стран не изменятся, с 1 декабря ситуация на границах трех балтийских государств с Россией будет различаться.

Эстония прекратит пропуск автомобилей и пешеходов через свои дорожные переходы. Литва пока сохранит действующий режим пересечения границы с Калининградской областью, а Латвия продолжает обсуждать возможные дополнительные меры.

Это не означает, что границы Латвии и Литвы открыты для всех желающих без ограничений: там уже действуют визовые, транспортные и другие правила.

Путешественникам необходимо учитывать, что закрытие переходов в Эстонии может увеличить нагрузку на оставшиеся маршруты, а требования к пересечению границы могут изменяться.

Пока главное отличие заключается в том, что Эстония уже приняла решение о закрытии, тогда как Литва и Латвия продолжают оценивать необходимость аналогичных шагов.