Специальный посланник США Джаред Кушнер в среду предупредил об опасности любой эскалации российско-украинской войны, которую он назвал «опосредованной войной, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России».

Кушнер, являющийся зятем президента США Дональда Трампа и назначенным посредником на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, в интервью немецкому новостному подкасту MD Meets предупредил, что «достаточно небольшого просчёта, чтобы эта ситуация (война) резко обострилась».

После нескольких раундов переговоров, в ходе которых Кушнеру и другому американскому посланнику Стиву Уиткоффу не удалось преодолеть разногласия между Киевом и Кремлём, Кушнер признал, что вопрос о территориях на востоке Украины, на которые претендует Москва, по-прежнему остаётся камнем преткновения.

«За многие часы переговоров с президентом Путиным и российской командой мы со Стивом поняли, что территориальный вопрос в данный момент зашёл в своего рода тупик», — сказал Кушнер.

Он также обвинил в лицемерии Европу, которая продолжает тратить значительные суммы на российские энергоресурсы, одновременно поддерживая Украину.

«За время этого конфликта Европа закупила у России [ископаемое топливо] на сумму более 250 миллиардов долларов США», — утверждал Кушнер.

«Поэтому я думаю, что за время этого конфликта Европа фактически заплатила России больше, чем Украине, если данные, которые я видел, верны».

В интервью руководителю издательского концерна Axel Springer Матиасу Дёпфнеру, говоря о Путине, Кушнер заявил: «Людям может нравиться или не нравиться то, что он сделал, но он определённо является политическим гроссмейстером. Он историческая личность».

«По нашей со Стивом [Уиткоффом] оценке, Путин не только хочет мира, он хочет попытаться изменить отношения с Америкой и определённо стремится найти возможность начать всё с чистого листа. Кто знает, действительно ли таковы его намерения и возможно ли это вообще», — рассказал зять Трампа.

В целом в ходе беседы о войне и усилиях по началу мирных переговоров Кушнер неоднократно повторял тезисы, совпадающие с некоторыми заявлениями российского руководства и российской пропаганды, каждый раз добавляя, что он и Уиткофф являются нейтральными посредниками.

Кушнер утверждал, что Запад нападал на Россию «раз в сто лет на протяжении последнего тысячелетия».

Началом войны, по его словам, стал момент, когда президент США Джо Байден «пригласил Украину вступить в НАТО».

Причиной войны, как он считает, является то, что расширение НАТО угрожает безопасности России.

Европейцев, по словам Кушнера, не пригласили на трёхсторонние переговоры в Абу-Даби, поскольку «Путин видит много провокационных заявлений и провокационных действий со стороны Европы».