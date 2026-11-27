Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерёг Украину от расширения географии военных действий после атак на российские суда в Средиземном и Балтийском морях.

При этом глава немецкой дипломатии подчеркнул, что Берлин признаёт право Киева на самооборону, сообщает Deutsche Welle.

С соответствующим заявлением Вадефуль выступил 26 ноября в Берлине на полях встречи со своим румынским коллегой Даном Некулэеску.

«Право Украины на самооборону неоспоримо, и мы поддерживаем Украину, однако я настоятельно предостерегаю от расширения этого конфликта в пространственном отношении», — заявил министр.

Удары по военным целям допустимы, но есть опасность эскалации

Вадефуль подчеркнул, что украинские удары могут считаться законными, если они направлены на военные цели.

Таким образом, глава МИД Германии не поставил под сомнение право Украины на самооборону. Однако он выразил обеспокоенность тем, что военные действия могут распространиться на новые регионы, в том числе на морские акватории за пределами непосредственной зоны боевых действий.

«Мы должны локализовать этот конфликт. Мы должны избегать любой эскалации», — подчеркнул Вадефуль.

Берлин обеспокоен безопасностью Балтийского моря

Особое внимание глава немецкой дипломатии уделил ситуации в Балтийском море.

Он заявил, что возможное распространение военных действий на этот регион создаёт риски не только для безопасности судоходства, но и для окружающей среды.

«Мы также обязаны предотвратить угрозы для судоходства и окружающей среды в регионе Балтийского моря. Именно поэтому мы сейчас ведём очень интенсивные переговоры по этому поводу», — сообщил министр.

При этом Вадефуль не уточнил, с какими странами или организациями Германия обсуждает сложившуюся ситуацию.

Не только Германия: Италия тоже выразила недовольство

Обеспокоенность возможным расширением войны на Балтийское море ранее высказывал и министр обороны Германии Борис Писториус.

Он также предупреждал о рисках распространения вооружённого конфликта на эту акваторию.

Критические заявления прозвучали и со стороны Италии. Официальный Рим выразил недовольство украинскими ударами по российским судам у побережья Ливии.

Таким образом, на фоне атак на российские суда в европейских странах усиливается дискуссия о допустимых географических пределах украинских военных операций.

При этом позиция Вадефуля сочетает два положения: Германия продолжает поддерживать право Украины на самооборону, но одновременно призывает не допускать расширения войны и возникновения дополнительных угроз для международного судоходства.