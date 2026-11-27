Самые влиятельные люди мира всё чаще рассуждают о будущем, в котором нынешняя цивилизация уступит место совершенно новому обществу. Искусственный интеллект обещает решить все проблемы человечества, политики призывают защищать свои страны от глобальных потрясений, а миллиардеры предлагают грандиозные проекты восстановления разрушенных территорий. Но что, если за этими идеями скрывается опасное представление о неизбежности катастрофы?

Такой вопрос ставят канадские общественные деятельницы и писательницы Наоми Кляйн и Астра Тейлор в своей новой книге «Фашизм конца времён и борьба за жизнь на Земле», передает нидерландская телерадиокомпания NOS.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, авторы предупреждают о распространении среди политических и экономических элит мировоззрения, которое они называют «апокалиптическим фашизмом».

По мнению исследовательниц, некоторые влиятельные люди уже не столько пытаются предотвратить глобальные кризисы, сколько готовятся жить в мире после них.

Новый рай на руинах старого мира

Книга начинается с проекта, представленного Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Кушнер рассказал о концепции «Новой Газы» — будущем разрушенного войной сектора, который предлагается превратить в современный район с небоскрёбами, зелёными парками и благоустроенным побережьем.

Презентация сопровождалась созданными искусственным интеллектом изображениями сверкающих жилых башен и роскошных городских пространств.

Кляйн и Тейлор увидели в этой концепции сходство с древним религиозным сюжетом о рае, который должен наступить после Апокалипсиса.

В их интерпретации сначала происходит разрушение прежнего мира, а затем на его месте возникает якобы совершенное общество.

Авторы считают, что подобная логика постепенно выходит за пределы религиозных представлений и начинает влиять на мышление представителей современной политической и технологической элиты.

Миллиардеры обещают новую эпоху искусственного интеллекта

Особое внимание Кляйн уделяет руководителям крупнейших технологических компаний.

По её словам, некоторые из них описывают будущее искусственного интеллекта почти в мессианских выражениях.

Они обещают наступление эпохи, когда технологии смогут лечить любые заболевания, раскрывать тайны Вселенной и решать практически все проблемы человечества.

Однако, считает исследовательница, такие обещания позволяют отвлекать внимание от негативных последствий стремительного технологического развития.

Она указывает на огромное энергопотребление инфраструктуры искусственного интеллекта, связанные с ним выбросы углерода и распространение созданных нейросетями поддельных изображений и видеозаписей.

По мнению Кляйн, представление о грядущем технологическом рае способно оправдывать ущерб, который наносится уже сегодня.

Когда ожидание катастрофы становится политической программой

Вторая часть исследования посвящена политическим движениям, которые авторы связывают с радикально правой идеологией.

Кляйн и Тейлор утверждают, что религиозные представления о конце света всё заметнее переплетаются с современной политикой — от Южной Америки до Соединённых Штатов.

По их оценке, некоторые политики исходят из того, что глобальные войны, миграционные кризисы и экономические потрясения неизбежны.

Вместо поиска международных решений они предлагают превращать собственные государства в своеобразные крепости, защищающие лишь определённую часть населения.

Особенно ярко, по мнению авторов, такая логика проявляется в миграционной политике.

Они считают, что борьба с иммиграцией в подобных политических концепциях становится важнее попыток устранить причины войн, бедности и вынужденного переселения людей.

Именно это сочетание ожидания катастрофы, стремления изолироваться от внешнего мира и отказа от солидарности исследовательницы называют «фашизмом конца времён».

Это авторский политический термин, а не общепринятая научная классификация современных политических движений.

Почему авторы считают новую идеологию опасной

Наоми Кляйн известна своими книгами о глобализации, экономическом неравенстве, последствиях кризисов и роли крупных корпораций в изменении климата.

В своих прежних работах она анализировала, как войны, стихийные бедствия и экономические потрясения могут создавать возможности для обогащения влиятельных групп.

В новой книге Кляйн и Тейлор развивают эту тему, утверждая, что часть современной элиты уже не предлагает обществу убедительного образа общего будущего.

Астра Тейлор считает, что некоторые радикальные политические движения строят свою привлекательность не на обещании улучшить жизнь большинства, а на противопоставлении одних групп населения другим.

По её оценке, чувство превосходства над теми, кого исключают из общества, задерживают или депортируют, становится самостоятельным инструментом политической мобилизации.

Но разве демократия перестала работать?

Журналисты NOS обратили внимание на обстоятельство, которое не вполне укладывается в тревожную картину, представленную авторами.

В ряде стран избиратели продолжают отдавать предпочтение политикам, выступающим против радикально правых движений.

В частности, в интервью упоминаются победа Петера Мадьяра в Венгрии, выступавшего за завершение эпохи Виктора Орбана, и успех Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Бразилии на выборах против Флавиу Болсонару.

Не свидетельствует ли это о том, что демократические механизмы по-прежнему способны сдерживать радикальные тенденции?

Кляйн признаёт значение таких результатов, но предупреждает, что позиции крайне правых сил остаются значительными.

Она предлагает обратить внимание на политические процессы во Франции и Испании.

По мнению исследовательницы, для противодействия опасным тенденциям необходимо прежде всего понять их природу и открыто обсуждать существующие угрозы.

Протесты против миллиардеров и дата-центров

Авторы книги видят признаки общественного сопротивления в самых разных движениях.

Они упоминают демонстрации против действий американской иммиграционной службы ICE, протесты против строительства крупных центров обработки данных, а также выступления жителей Венеции против роскошного свадебного торжества основателя Amazon Джеффа Безоса.

В избрании Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка исследовательницы также усматривают свидетельство того, что в американской политике сохраняется запрос на альтернативные подходы.

При этом Кляйн подчёркивает, что радикальные движения далеко не всегда пользуются поддержкой большинства населения.

По её мнению, они нередко добиваются успеха тогда, когда центристские и левые политические силы не способны предложить убедительные решения общественных проблем.

Борьба за будущее может начинаться с малого

Несмотря на мрачное название, книга Кляйн и Тейлор не ограничивается описанием угроз.

Её подзаголовок — «Борьба за жизнь на Земле» — отражает призыв авторов к общественной активности.

По словам Тейлор, сопротивление разрушительным тенденциям может принимать самые разные формы.

Для одних это участие в политических движениях, для других — работа в местных сообществах, садоводство, сельское хозяйство и забота об окружающей среде.

Кляйн убеждена, что у многих людей сохраняется желание помогать друг другу и совместно решать проблемы.

Главное, по мнению авторов, — не соглашаться с представлением о том, что глобальная катастрофа неизбежна и каждому остаётся лишь спасать себя.

В конечном счёте их книга ставит вопрос не столько о буквальном конце света, сколько о том, какое будущее современные общества готовы строить и кто получит возможность в нём жить.