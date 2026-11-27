Депутат Государственной думы России и лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) Леонид Слуцкий выступил с оценкой распространения русского языка и культуры в мире. Он заявил, что за последние 30 лет число русскоязычных людей сократилось более чем на 80 миллионов, а за рубежом были закрыты сотни и даже тысячи русских школ. Политик назвал эту ситуацию «распадом русского мира».

Как сообщают зарубежные СМИ, Слуцкий говорил об этом в четверг, выступая на XXVIII Всемирном русском народном соборе. Он указал, что деятельность российских международных вещательных организаций по уровню охвата якобы стала более чем в 100 раз слабее, чем в начале девяностых годов.

Слуцкий сравнил распространение русского языка на рубеже восьмидесятых и девяностых годов прошлого века с нынешней ситуацией. По его словам, тогда в мире по-русски говорили примерно 350 миллионов человек, а сейчас это число сократилось до 270 миллионов.

«Еще на рубеже восьмидесятых и девяностых годов прошлого века в мире по-русски говорили 350 миллионов человек, а сейчас — только 270 миллионов. По историческим меркам это ничтожный промежуток времени — чуть более 30 лет, — и потеряно более 80 миллионов человек. К сожалению, у нас есть основания говорить о распаде русского мира. На плечи нашего поколения ложится ответственность остановить этот распад и добиться того, чтобы русский мир снова продолжил расти», — заявил Слуцкий. Политик признал, что ситуация неутешительна и в странах, где проживают большие русскоязычные общины. В качестве примеров он привел Германию, Израиль и США, утверждая, что дети в этих странах говорят по-русски только дома с родителями и к тому же не в полной мере.

Слуцкий призвал восстановить работу русских школ за рубежом, а также призвал вернуть в страну людей, которые уже несколько десятилетий состоят на консульском учете России.

Зарубежные СМИ отмечают, что такие высказывания фактически свидетельствуют об отсутствии результатов российской политики. С начала 2000-х годов Кремль проводил политику, целью которой было популяризировать русский язык и культуру за пределами России. Однако число русскоязычных продолжает сокращаться. Похожие цифры Слуцкий, как сообщается, приводил и в 2010-х годах.

На сокращение числа русскоязычных влияют несколько факторов. После распада Советского Союза во многих бывших республиках СССР и странах Восточной Европы молодые поколения все чаще выбирают изучение языка своей страны и английского языка, а не русского. Сократилось также использование русского языка в образовании и повседневном общении.

На ситуацию также влияют закрытие русскоязычных школ и сужение сферы употребления русского языка после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. По мере смены поколений все меньше людей используют русский язык как язык повседневного общения.

Тем временем сама Россия также сталкивается с демографическими проблемами. Численность населения страны сокращается, поскольку смертность превышает рождаемость, общество стареет, а часть жителей переезжает жить за границу. Миграция из стран Центральной Азии лишь частично компенсирует это снижение.

Оценки демографов показывают, что к середине века численность населения России может сократиться с нынешних примерно 143–146 миллионов до 136 миллионов человек.