Дональд Трамп заявил, что США за последние 50 лет не построили ни одного нового ледокола, из-за чего сильно уступают России. Американский лидер сообщил, что уже распорядился заказать 14 современных судов при поддержке Финляндии.

Президент США Дональд Трамп назвал "нелепой" ситуацию, при которой Соединенные Штаты располагают всего одним ледоколом, тогда как у России их насчитывается 48. Это заявление глава Белого дома сделал во время телефонного разговора с американскими военнослужащими по случаю Дня благодарения.

Американский лидер обратил внимание на то, что за последние полвека США не спустили на воду ни одного нового ледокола. По его словам, наличие всего одного подобного судна на всю страну является недопустимым.

Трамп напомнил, что администрация уже оформила заказ на строительство 14 новых ледоколов. Реализовать этот проект Вашингтон планирует при участии Финляндии, которая обладает значительным опытом в создании судов ледового класса.

На сегодняшний день единственным тяжелым ледоколом в составе американского флота остается судно Polar Star. Однако этот корабль фактически не эксплуатируется с 2010 года из-за серьезной неисправности двигателя.