Европейская комиссия добилась от китайской торговой платформы Temu обязательств прекратить использование вводящих покупателей в заблуждение коммерческих практик. Речь идет о фиктивных скидках, поддельных отзывах, навязывании покупок и других методах стимулирования продаж, нарушающих законодательство ЕС о защите прав потребителей.

Проверку проводили органы по защите прав потребителей Бельгии, Германии и Ирландии при поддержке Еврокомиссии.

Temu обязалась сделать ценообразование прозрачнее, указывать все налоги и сборы до завершения покупки, а также отказаться от сообщений о якобы заканчивающихся запасах товаров. Платформа также прекратит использовать игровые механики, включая виртуальное колесо фортуны, участие в которых требуется для доступа к покупкам.

Для борьбы с поддельными отзывами компания внедрит систему их проверки до публикации и инструмент для жалоб на подозрительные оценки.

Кроме того, Temu обязалась упростить возврат товаров и вывод средств, обрабатывать возвраты в течение 14 дней и предоставлять соответствующие формы на всех официальных языках ЕС.

За невыполнение обязательств компании могут грозить штрафы в размере до 4% и более от годового оборота в соответствующих странах ЕС.