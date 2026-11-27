Если следовать логике Владимира Путина о возврате Москвой «исконно русских» территорий в ходе войны в Украине, то саму Россию следует присоединить к Монголии, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.

«Наша государственность [славянских народов] в средние века — с XI-XII века — пошла оттуда, от Киевской Руси… И сегодня говорить о том, что вот эти земли российские издревле были… Когда-то они были российские. Так и российские земли, если глубже посмотреть, были когда-то монголо-татарскими. Помните? Так тогда надо всю Россию отдать кому, Монголии?» — задался вопросом Лукашенко.

Он заверил, что глава российского государства это «прекрасно понимает».

«Я никогда от Путина не слышал, чтобы он отрицал украинский народ. Он даже украинское государство не отрицает. Это внутренняя его убежденность», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что президента России просто «неправильно интерпретируют». Путин неоднократно заявлял, что захваченные у Украины территории являются «исконно русскими землями». А после частичной аннексии четырех украинских областей осенью 2022 года он стал подчеркивать, что «Донбасс и Новороссия вернулись домой, в родное лоно».

По словам Лукашенко, он разделяет позицию Москвы «о необходимости совместного будущего народов региона» и не воспринимает действия Кремля как отрицание суверенитета соседей. «Он [Путин] наоборот, говорит, что мы были и будем вместе. Я тоже такой позиции придерживаюсь», — сказал президент Беларуси. Также, по его словам, в XVIII-XIX веках восточные украинские территории находились в составе российского государства.

Летом 2025 года Путин заявлял, что считает россиян и украинцев одним народом и добавлял, что «в этом смысле вся Украина — наша». Также, по словам президента, все захваченное российской армией должно переходить в собственность Москвы: «У нас есть старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, то наше». На прошлой неделе Путин призывал украинцев присоединяться к России, потому что «она является нашей общей стороной»: «Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», цитирует The Moscow Times.