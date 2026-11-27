Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил российского лидера Владимира Путина прекратить всю военную агрессию на территории Европы, чтобы добиться заключения мирного соглашения с Украиной, пишет New York Post.

С этой просьбой американский президент обратился к Путину во время встречи 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

«Я потратил много времени на обсуждение того, что хотел бы, чтобы президент Путин прекратил всю военную агрессию на территориях по всей Европе, в надежде на то, что соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто, причем быстро», — написал Трамп в четверг утром в социальной сети Truth Social.

«Я действительно верю, что такая возможность существует», — добавил американский лидер, подчеркнув, что ежемесячно гибнут тысячи людей, и назвав происходящее «кровавой бойней».

Однако после этой встречи, отмечает New York Post, Москва усилила удары по Украине, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры страны на пороге зимы.

Европа опасается расширения войны

Заявление Трампа прозвучало после его встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась в среду вечером в резиденции Мар-а-Лаго.

По итогам переговоров они опубликовали совместное заявление, призвав Россию воздерживаться от действий, которые могли бы привести к расширению войны с Украиной.

«Мы также обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, которые преднамеренно или непреднамеренно расширяют войну, а также важность скорейшего мирного урегулирования», — говорится в заявлении Трампа и Рютте.

Европейские лидеры опасаются, что их страны также могут стать мишенью российских вооруженных сил. Эти опасения усилились на прошлой неделе, когда российские ракеты вошли в воздушное пространство Польши.

Польское руководство расценило произошедшее как преднамеренную провокацию Москвы.

«Мы знаем, что то, что упало на польскую территорию, прилетело из России. Поэтому — и это не только моя оценка, но и оценка наших зарубежных партнеров, в том числе по НАТО, — это не похоже на случайность. Судя по всему, мы имеем дело с преднамеренной провокацией», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, обвинил Кремль в усилении угроз европейской безопасности.

«Россия точно знает, чего хочет. И Россия хочет большего, чем Украина», — заявил немецкий канцлер.

Всего пять дополнительных минут

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс обсуждает, каким образом можно противостоять подобным угрозам.

«Этим новейшим российским ракетам потребуется всего на пять минут больше, чтобы достичь Лиссабона, Рима или Гааги, моего родного города, чем Таллина, Варшавы или Хельсинки», — заявил Рютте в понедельник, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине.

По его словам, серьезную опасность представляет и тесное сотрудничество России с Ираном, Китаем и Северной Кореей.

«Мы знаем, что российская военная машина в настоящее время работает на полную мощность», — подчеркнул генсек НАТО.

Москва и Вашингтон готовы обсуждать гарантии для Украины

Украина уже давно стремится вступить в НАТО, однако Россия выступала против этого. Сам Трамп также высказывал сомнения относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Тем не менее, как сообщил на минувших выходных американский переговорщик Джаред Кушнер, и Россия, и Трамп теперь готовы рассматривать предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей Североатлантического договора.

Эта статья предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех его участников.

После очередного раунда мирных переговоров Кушнер заявил, что подобная идея теперь устраивает Москву, как и американского президента.

«С точки зрения Америки предоставление гарантий безопасности, аналогичных пятой статье, — это очень серьезный шаг. Я думаю, что президент Трамп открыт для этого, но, очевидно, такой шаг должен отвечать интересам Америки», — сказал Кушнер.