Двухдневный саммит Евросоюза по бюджету на 2028-2034 годы завершился досрочно. Германия и ряд стран выступают за сокращение трат, Франция, Италия и некоторые другие - против. Соглашения достичь не удалось.

Специальный двухдневный саммит лидеров стран Евросоюза для обсуждения бюджета объединения на 2028-2034 годы, открывшийся в четверг, 26 ноября, в Брюсселе, завершился досрочно после первого дня. "Мы понимаем, что сегодня вечером к результату не придем", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) на пресс-конференции.

По его словам, представления лидеров стран ЕС о семилетнем бюджете "по-прежнему сильно расходятся". В то же время глава правительства ФРГ "не теряет надежды", что достичь соглашения удастся до конца текущего года.

В итоге, указывает агентство dpa, лидеры ЕС решили не продолжать переговоры утром 27 ноября. Вместо этого заключительный раунд обсуждений провели поздно вечером 26 ноября. Мерц отметил, что переговоры возобновят на саммите 17-18 декабря.

Германия возглавляет группу стран-противников увеличения бюджета ЕС

Еще до начала саммита Мерц встретился с лидерами шести стран-"чистых доноров" бюджета Евросоюза, которые выступают против увеличения трат. Речь идет о Нидерландах, Австрии, Швеции, Финляндии, Дании и Бельгии.

А уже в ходе саммита канцлер ФРГ также раскритиковал предложенный 21 ноября председателем Евросовета Антониу Коштой семилетний бюджет в 1,78 трлн евро - это примерно на 204 млрд евро меньше, чем предлагала Еврокомиссия летом 2025 года. По словам Мерца, расходы должен быть сокращены еще сильнее.

Глава германского правительства также выступил против финансирования на европейском уровне за счет заемных средств, поскольку в 2028-2034 годах страны объединения должны выплатить проценты по долгам на сумму более 150 млрд евро. Дальнейшее увеличение задолженности может привести к тому, что ЕС "потеряет дееспособность", считает Мерц.

Кроме того, канцлер ФРГ призвал к "справедливому распределению" расходов и потребовал сохранить бюджетные скидки, позволяющие странам-"чистым донорам" возвращать часть своих взносов. "Германия вносит около четверти всего европейского бюджета, однако напрямую мы получаем обратно лишь около 8% этих средств", - отметил он.

"Экономным" странам противостоят Италия, Франция и Польша

С позицией Мерца и лидеров других стран, выступающих за сокращение бюджета Евросоюза, среди прочего не согласны главы Италии, Испании, Франции и Польши. Они, в частности, требуют предусмотреть больше средств на поддержку экономически слабых регионов и развитие сельского хозяйства. "Мы не готовы поставить свою подпись под бюджетом, в который мы вносим больше, а получаем меньше", - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее мнению, потребуются "световые годы", чтобы достигнуть соглашения по финансам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предлагаемое Мерцем дальнейшее сокращение бюджета "стратегической ошибкой". В то же время он призвал добиться соглашения по финансам до конца года, поскольку в следующие месяцы его участие в обсуждениях затруднится из-за президентских выборов во Франции, назначенных на 18 апреля.

Мерц о финансовой помощи Украине: В ЕС 27 стран, а не 23 и не 24

Помимо переговоров по бюджету Евросоюза, на саммите обсуждалась дальнейшая финансовая помощь Украине. В частности, речь идет о выделении Киеву в 2027 году дополнительного кредита в 45 млрд евро.

По словам Мерца, помощь Украине - "задача, которую мы (страны ЕС. - Ред.) должны решать сообща". Канцлер подчеркнул, что в состав объединения "входят 27 государств, а не 23 или 24". Так он указал на то, что Чехия, Словакия и Венгрия не участвуют в предоставлении Украине в 2026-2027 годах кредита на сумму 90 млрд евро, окончательно согласованного ЕС еще в апреле.