Саммит Европейского союза в Брюсселе неожиданно завершился раньше запланированного срока. Причиной стали серьёзные разногласия между руководителями государств по поводу будущего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Богатые страны требуют сократить расходы, а государства, получающие европейские субсидии, опасаются потерять финансирование.

Как сообщает DPA, переговоры закончились вечером в четверг, 26 ноября. Хотя первоначально лидеры ЕС собирались продолжить обсуждение в пятницу, от второго дня встречи отказались.

«Предстоит ещё слишком много работы»

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что участники саммита пока слишком далеки от окончательного соглашения.

По его словам, для достижения компромисса необходимо провести значительную подготовительную работу, поэтому продолжать встречу в пятницу не имеет смысла.

Главным предметом спора стало распределение средств в следующем семилетнем бюджете Евросоюза.

ЕС необходимо найти дополнительные деньги на оборону и повышение конкурентоспособности европейской экономики. Одновременно государства хотят сохранить традиционные программы поддержки сельского хозяйства и финансирование менее развитых регионов.

Совместить эти задачи оказалось непросто.

Богатые страны требуют экономии

Председатель Европейского совета Антониу Кошта созвал саммит в надежде сблизить позиции государств, которые вносят наибольшие средства в общий бюджет ЕС, и стран, зависящих от европейских субсидий.

Германия выступает за сокращение расходов, чтобы избежать значительного увеличения собственных взносов.

Аналогичную позицию занимают Австрия, Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Бельгия.

Прибыв в Брюссель, Фридрих Мерц вновь подчеркнул необходимость экономии.

После переговоров он заявил, что возможности для дальнейшего сокращения расходов по-прежнему существуют.

Даже 204 миллиарда экономии не помогли

Чтобы приблизить соглашение, Антониу Кошта предложил новый компромиссный вариант бюджета.

Он предусматривает сокращение расходов примерно на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным проектом Европейской комиссии.

В результате общий объём семилетнего бюджета должен составить около 1,78 триллиона евро.

Однако даже после такого сокращения расходы останутся выше уровня действующего бюджета ЕС на 2021–2027 годы.

Для Германии и ряда других государств предложенная экономия оказалась недостаточной.

Мерц дал понять, что рассчитывает на дальнейшее уменьшение расходов.

Сам Кошта не ответил на вопрос журналистов, готов ли он предложить ещё более существенное сокращение бюджета.

Мелони: «Не готовы платить больше, а получать меньше»

Совершенно другую позицию заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Италия входит в число стран, получающих средства из фондов сплочения ЕС, предназначенных для поддержки менее развитых регионов.

Мелони выступила против сокращения такого финансирования.

«Мы не готовы согласиться с бюджетом, в котором нам придётся платить больше, а получать меньше», — заявила итальянский премьер.

По её оценке, Евросоюз всё ещё находится на расстоянии «световых лет» от достижения соглашения.

Она подчеркнула, что Италия не намерена подписывать бюджет только ради соблюдения заранее установленного срока.

Для Рима важнее содержание договорённостей и справедливость распределения средств.

Макрон предупредил о риске затяжного кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров найти компромисс до конца 2026 года.

По его мнению, затягивание переговоров может серьёзно осложнить принятие бюджета.

Макрон напомнил, что в 2027 году во Франции состоятся президентские выборы. Первый тур назначен на 18 апреля.

Сам Макрон, занимающий пост второй срок подряд, больше не сможет баллотироваться.

Французский президент предупредил, что если соглашение не будет достигнуто до 31 декабря, полноценные переговоры могут возобновиться лишь во второй половине следующего года.

Это усилит давление на участников переговоров и создаст риск того, что многолетний бюджет ЕС не удастся утвердить вовремя.

Германия поддержала Францию, Италия отказалась спешить

Фридрих Мерц согласился с необходимостью завершить переговоры как можно скорее.

Он призвал достичь соглашения уже на следующем саммите ЕС, запланированном на декабрь.

По словам канцлера, такой результат пошёл бы на пользу всей Европе.

Однако Джорджа Мелони выступила против установления жёстких сроков.

«Я не собираюсь позволять диктовать мне сроки по этому вопросу», — заявила она.

Итальянский премьер подчеркнула, что ей нужен не фиксированный дедлайн, а приемлемые условия соглашения.

По её словам, Италия подпишет бюджет только тогда, когда сочтёт его справедливым и отвечающим национальным интересам.

Что будет дальше

Несмотря на досрочное завершение встречи, Антониу Кошта назвал саммит необходимым этапом согласования противоречивых позиций.

Следующий раунд обсуждений должен состояться на декабрьском саммите ЕС.

До этого европейским лидерам предстоит решить главный вопрос: как одновременно увеличить финансирование новых приоритетов, прежде всего обороны и конкурентоспособности, не лишив государства привычной поддержки и не вызвав резкого роста взносов в общий бюджет.

Пока ни одна из сторон не готова существенно уступить, а судьба бюджета ЕС на 2028–2034 годы остаётся неопределённой.