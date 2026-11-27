Польские правоохранители задержали шестерых человек, подозреваемых в причастности к нанесению надписей "Слава УПА" на памятники в Варшаве и к мошенническим схемам. Следствие считает, что фигуранты могли действовать в составе организованной группы в интересах российских спецслужб.

Источник: RMF24 со ссылкой на данные польских правоохранительных органов, передает "Европейская правда"

Детали: В начале ноября на трёх памятниках в Варшаве появилась надпись "Слава УПА", нанесённая красной краской. Полицейские, расследовавшие эти инциденты, установили, что они связаны между собой из-за одинакового цвета краски и содержания граффити.

Впоследствии следователи вышли на двух мужчин, которых также подозревают в мошенничестве по схеме "выдачи себя за другое лицо". По данным полиции, в ночь на 14 ноября они вместе нанесли граффити на три памятника в Варшаве, за что должны были получить в общей сложности 1000 злотых. Заказы и инструкции исполнители получали через мессенджер.

Следствие выяснило, что заказчики также искали людей, готовых нарисовать подобные граффити на памятниках во Вроцлаве, связанных с Волынской трагедией, предлагая за это тысячу долларов.

Задержанными в связи с порчей памятников стали 32-летний поляк и 16-летний украинец. 32-летнему мужчине предъявлены обвинения в действиях в пользу иностранной разведки против Республики Польша, осквернении памятника и мошенничестве, после чего суд арестовал его на три месяца.

Несовершеннолетнего украинца, которого подозревают как в порче памятников, так и в мошенничестве, суд по семейным делам отправил в центр временного содержания на три месяца.

Как отмечается, расследование показало, что граффити были выполнены по заказу, а деньги перечислялись через посредников. Правоохранители установили, что один из телефонных номеров заказчика принадлежал 24-летнему гражданину Украины.

После этого правоохранители отправились по ранее установленному адресу в Новом Санче, где нашли этого мужчину и его 19-летнего брата. В их квартире полиция обнаружила мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, наличные деньги в различных валютах и несколько банковских карт. Мужчин задержали и доставили в Варшаву.

В тот же вечер полицейские отправились во Вроцлав, где проживал 31-летний украинец, который также может быть связан с этим делом. В его квартире полиция обнаружила электронное оборудование, банковские карты и наркотики.

Согласно выводам следователей, подозреваемые, вероятно, действовали в составе организованной группы и выполняли задания российских спецслужб.

24-летнему и 31-летнему мужчинам объявили подозрение в участии в организованной преступной группе, работе на иностранную разведку и осквернении памятника.

Прокуратура просила заключить обоих под стражу на три месяца. Однако суд не применил к ним никаких мер пресечения, но их депортировали из Польши.

А 19-летнему задержанному в Новом Санче предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке. В настоящее время он находится под надзором полиции, ему запрещено выезжать за пределы страны и контактировать с другими лицами, связанными с делом.

Что предшествовало:

В начале ноября в течение недели неизвестные испортили надписями "Слава УПА" 11 исторических памятников в различных польских городах, в частности три памятника в Гдыне и в Познани.

Утром 14 ноября надпись "Слава УПА" обнаружили не только на памятнике Героям гетто возле музея POLIN в Варшаве, но и на памятнике солдату 1-й армии Войск Польши на площади Политических заключённых сталинизма в районе Муранув. В тот же день Посольство Украины в Польше осудило вандализм и назвало инцидент проявлением гибридной войны России, цель которой — посеять вражду между украинцами и поляками.