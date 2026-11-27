Европарламент на этой неделе дал «зеленый свет» семилетнему бюджету Евросоюза. Политическая группа в Европарламенте «Патриоты Европы», которую представляет и латвийский евродепутат Вилис Криштопанс, относится к проекту данного бюджета весьма скептически.

Денег мало, но вы держитесь?

— Я уже говорил, что, увы, ничего хорошего нам ждать от этого бюджета не приходится, — рассказывает евродепутат Вилис Криштопанс. — Денег будет еще меньше, поскольку все «съедают» война и инфляция!

Наша политическая группа «Патриоты Европы» и я лично особое внимание уделяем финансированию сельскохозяйственной и кохезионной политики (политики сплочения) Евросоюза. Сейчас ведутся дискуссии о возможном объединении обоих направлений финансирования в единую систему. Такой подход явно не в интересах Латвии, так как это может привести к сокращению поддержки крестьян.

Только мы подали соответствующее предложение и боремся за то, чтобы все-таки деньги крестьян и средства, выделяемые на политику сплочения, были разделены, потому что большинство хочет сложить все это в один так называемый конверт, что в итоге, по моим прогнозам, приведет к уменьшению финансирования крестьян на 20 процентов! Борьба за сохранение прежней структуры финансирования продолжается.

Конечно, сокращение финансирования происходит, что называется, не от хорошей жизни — чем быстрее прекратится война в центре Европы, тем лучше. Война уносит человеческие жизни и калечит судьбы, но она еще и требует фантастических денег. Траты на войну — это просто сжигание денег в печи! Я не знаю, когда закончится война, но понятно, что она не может закончиться победой ни одной, ни другой стороны. Но это нужно прекратить! «Поддерживать надо культуру и христианские ценности!»

— Возвращаясь к теме бюджета, хочу особо подчеркнуть, что много средств по-прежнему уходит на бюрократию. Не случайно наша политическая группа уже с первых дней работы нового Европарламента жестко выступает за децентрализацию, за уменьшение контроля и полномочий «центра».

Мы крайне критически относимся и к тому, сколько бюджетных средств ЕС выделяется неправительственным организациям и, главное, как они распределяются. Не поверите, но на финансирование неправительственных организаций предусмотрено 10,72 миллиарда евро из средств налогоплательщиков! Без реальной прозрачности. Об этом предупредили аудиторы ЕС. Большинство депутатов ЕП все равно это поддержало. Разумеется, наша группа была против!

Мы считаем, что ЕС должен поддерживать искусство и христианские ценности, христианское наследие Европы, а не прайды и разного рода левацкие акции, которые в итоге разрушают наш континент! Теневое финансирование неправительственных организаций должно прекратиться!

Конечно, мы реалисты и понимаем: общую политику ЕС только через Европарламент не изменить, особенно учитывая политический баланс сил в Европарламенте, который явно смещен в сторону левых и либералов. Менять политику ЕС нужно «с головы» — через выборы!

Наша цель — помочь входящим в «Патриоты Европы» национальным партиям победить на выборах в своих странах (в частности, во Франции, Италии и Польше в 2027 году). Это позволит правым силам изменить баланс в Европейском совете и добиться отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Пока госпожа фон дер Ляйен и ее коллеги по Еврокомиссии продолжают «командовать парадом», надеяться на изменение политики, стратегии и финансирования в ЕС не приходится!

Ужесточение миграционной политики и меньше бюрократии

— Позиция и приоритеты нашей группы остаются неизменными: ужесточение миграционной политики и пограничного контроля, поддержка экономики и снижение энергозатрат, прекращение губительного для промышленности и конкурентоспособности ЕС зеленого курса.

Более широкая цель группы «Патриоты Европы» состоит в том, чтобы ограничить полномочия Европейской комиссии и вернуть часть ее полномочий национальным государствам.

Уверен: наша позиция будет получать в странах ЕС все большую поддержку. Кстати, на днях в нашу политическую группу в Европарламенте вступил коллега из Словении Бранко Грим. Таким образом, география нашей политической группы продолжает расширяться — в «Патриотах Европы» уже есть представители 14 стран ЕС! Всего же в нашей группе уже 86 европарламентариев — мы по-прежнему третья по величине политическая группа Европарламента. Прощай, Rail Baltica?

— Господин Криштопанс, латвийский премьер Кулбергс все еще не теряет надежды получить от Евросоюза дополнительные средства на продолжение проекта Rail Baltica. Насколько это реально?

— Это напрасные хлопоты и надежды! Как я уже сказал, денег из-за войны, инфляции и ухудшения конкурентной среды становится меньше, и нет никаких аргументов в пользу того, чтобы налогоплательщики стран ЕС тратили миллиарды на Rail Baltica!

Почти уверен, что никаких дополнительных средств на проект века из Брюсселя получить не удастся, и самый правильный путь — заморозить реализацию проекта. К тому же в том виде, в котором нам его преподносят, он совершенно не нужен.

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

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