Конвой российских кораблей, перевозивший военную технику в Ливию, развернулся в Средиземном море после того, как 22 ноября украинские морские дроны потопили российский корвет в порту Бенгази.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники среди представителей военных и силовых структур.

Изменение курса конвоя, о котором ранее не сообщалось, свидетельствует о том, как Россия пытается защитить свои военно-морские силы после атаки украинского морского дрона, потопившего российский военный корабль в Ливии, примерно в 2000 км (1 240 миль) от театра военных действий в Украине, отмечает издание.

Еще один конвой, сопровождавший фрегат российского флота "Головко", развернулся вблизи Сицилийского пролива в тот же день, когда произошло нападение в Бенгази, сообщил европейский военный чиновник, отслеживавший движение конвоя. Этот пролив является ключевой точкой у побережья Северной Африки.

Как сообщал bb.lv, в ливийском порту Бенгази был потоплен российский корвет «Меркурий». Позже неподалеку был атакован танкер "теневого флота" РФ.