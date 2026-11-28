В ночь на субботу, 28 ноября, беспилотники атаковали нефтяную инфраструктуру сразу в двух российских регионах. В Ростовской области пожар возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который уже подвергался атаке несколько дней назад. В Самарской области под удар вновь попала станция системы «Транснефти», связанная с несколькими крупными нефтепроводами. О масштабах повреждений пока достоверно не известно.

В ночь на 28 ноября украинские беспилотники, по сообщениям российских независимых и украинских источников, атаковали два важных объекта нефтяной инфраструктуры России — Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области и линейную производственно-диспетчерскую станцию «Самара».

О происшествиях сообщают издания Astra, «Медуза» и украинские мониторинговые каналы. В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи пожаров, предположительно снятые в районах атакованных объектов.

Новошахтинский НПЗ атаковали повторно

В Ростовской области целью беспилотников стал Новошахтинский завод нефтепродуктов. По данным Astra, после атаки на территории предприятия возник пожар. Анализ опубликованных кадров позволяет предположить, что огонь охватил резервуары с топливом. Однако точное расположение очагов возгорания и масштабы разрушений пока не подтверждены.

Это уже второй предполагаемый удар по Новошахтинскому НПЗ за последние несколько дней. Предыдущая атака произошла в ночь на 23 ноября.

Новошахтинский завод — крупное нефтеперерабатывающее предприятие, введенное в эксплуатацию в 2009 году. Его проектная мощность, по опубликованным данным, составляет от 5,6 до 7,5 миллиона тонн нефти в год.

При этом сам факт пожара не позволяет сделать вывод, что завод полностью остановил производство. Информация о состоянии оборудования и продолжительности возможных перебоев в работе пока отсутствует.

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Под Самарой вновь атакован нефтяной узел

Еще одной целью стала линейная производственно-диспетчерская станция «Самара» в районе поселка Просвет Самарской области.

Об ударе сообщили российское независимое издание Astra и украинский мониторинговый канал Exilenova+. По их информации, после атаки на объекте также возник пожар.

Это уже не первая атака на станцию в ноябре. ЛПДС «Самара» входит в инфраструктуру российской компании «Транснефть» и выполняет важные функции по транспортировке нефти.

С объектом связаны четыре нефтепроводных направления, по которым нефть поступает из Западной Сибири, Татарстана, Оренбургской области и Казахстана.

В отличие от нефтеперерабатывающего завода, такая станция не производит бензин или дизельное топливо. Она обеспечивает работу трубопроводной системы, включая прием и дальнейшую транспортировку нефти. Поэтому повреждение оборудования такого объекта потенциально способно повлиять на перекачку сырья.

Однако подтвержденных сведений о прекращении транспортировки нефти, повреждении конкретных трубопроводов или масштабах последствий нынешней атаки пока нет.

Что известно о последствиях?

По состоянию на утро субботы основными источниками информации о поражении нефтяных объектов остаются публикации независимых журналистов, мониторинговых каналов и видеозаписи очевидцев.

Российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на ряд регионов страны, включая Ростовскую и Самарскую области. При этом официальной подробной оценки повреждений Новошахтинского завода и станции «Самара» пока не представлено.

Информации о возможных пострадавших непосредственно на этих объектах также нет.

Почему Украина атакует российскую нефтяную инфраструктуру?

Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и трубопроводные узлы регулярно становятся целями украинских дальнобойных беспилотников. Украинская сторона рассматривает удары по топливной инфраструктуре России как способ ослабить экономические возможности страны и осложнить снабжение российской армии.

Нефтеперерабатывающие предприятия обеспечивают производство топлива, а трубопроводная инфраструктура — транспортировку сырья между месторождениями, перерабатывающими заводами и другими объектами нефтяной отрасли.

Даже временное повреждение оборудования способно нарушить технологические процессы и потребовать ремонтных работ.

Однако реальные последствия каждой атаки зависят от того, какие именно установки были повреждены и насколько быстро их удастся восстановить.

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Нынешние удары показывают, что российская нефтяная инфраструктура продолжает подвергаться атакам, в том числе повторным. При этом говорить об окончательном выводе из строя предприятий до появления проверенных данных о повреждениях преждевременно.