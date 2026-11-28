Россия добивается возвращения из Бразилии Сергея Черкасова, которого западные спецслужбы считают агентом ГРУ, пытавшимся проникнуть в Международный уголовный суд в Гааге. В обмен Москва готова освободить бразильскую футболистку Летисию Вильяр, задержанную в России по делу о ввозе гашиша. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Пока неизвестно, согласится ли Бразилия на предложенный обмен.

Власти России пытаются договориться с Бразилией об обмене заключенными, который может вернуть в Москву предполагаемого сотрудника российской военной разведки. Как сообщает Bloomberg, российская сторона заинтересована в освобождении Сергея Черкасова, отбывающего наказание в Бразилии за использование поддельных документов.

Взамен предлагается освободить бразильскую спортсменку Летисию «Леле» Вильяр — известную футболистку, которая находится в российском заключении.

Информацию о возможном обмене агентству предоставил чиновник на условиях анонимности, поскольку переговоры не являются публичными.

Кто такая футболистка Летисия Вильяр?

33-летняя Летисия Вильяр известна выступлениями за сборную Бразилии по пляжному футболу. В 2017 году она вошла в тройку лучших футболисток мира в этом виде спорта. Также спортсменка выигрывала международные клубные турниры и становилась призером Всемирных пляжных игр.

В июле 2025 года Вильяр задержали в России в связи с ввозом гашиша. По сообщениям СМИ, впоследствии она была осуждена. Теперь ее освобождение рассматривается как возможная часть сделки с Бразилией.

В ноябре футболистка направила письмо президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, попросив помочь ей вернуться на родину. В обращении она рассказала о тяжелых переживаниях, связанных с заключением. Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило Bloomberg, что следит за ситуацией и оказывает консульскую помощь спортсменке и ее семье.

Кого Россия хочет получить взамен?

Сергей Черкасов — россиянин, которого разведка Нидерландов и американские власти считают сотрудником российской военной разведки ГРУ. В течение многих лет он выдавал себя за гражданина Бразилии по имени Виктор Мюллер Феррейра.

Используя эту личность, Черкасов учился в Ирландии, а затем в американском Университете Джонса Хопкинса. Его настоящая биография стала известна в 2022 году, когда он попытался попасть в Нидерланды для прохождения стажировки в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

По версии нидерландской разведки, стажировка должна была обеспечить предполагаемому агенту доступ к информации о расследованиях международных преступлений, в том числе связанных с войной России против Украины. Однако въезд в Нидерланды ему запретили, а самого Черкасова отправили обратно в Бразилию.

Как предполагаемый разведчик оказался в бразильской тюрьме?

В Бразилии Черкасова привлекли к уголовной ответственности за использование поддельных документов. Первоначально его приговорили к 15 годам лишения свободы, однако впоследствии срок сократили до пяти лет и двух месяцев.

При этом бразильским следователям не удалось установить, что он занимался шпионажем непосредственно против бразильских государственных учреждений или компаний.

В 2023 году США также предъявили Черкасову обвинения, связанные с его предполагаемой работой на российскую разведку, и запросили его экстрадицию.

Бразильские власти американский запрос отклонили. Таким образом, интерес к судьбе Черкасова проявляют сразу несколько государств.

Россия раньше называла его наркоконтрабандистом

Особенно примечательно, что Москва уже несколько лет пытается добиться возвращения Черкасова. Ранее российские власти утверждали, что он разыскивается на родине по делу о контрабанде наркотиков. Это обвинение использовалось как основание для запроса о его выдаче.

Однако журналисты-расследователи Bellingcat и The Insider пришли к выводу, что российское уголовное дело было сфабриковано для возвращения Черкасова в Россию. По версии расследователей, обвинение в наркопреступлении позволяло представить его обычным уголовным преступником, а не предполагаемым сотрудником разведки.

Нынешние сообщения о возможном обмене вновь привлекли внимание к обстоятельствам этой истории.

Бразилия уже рассматривала возможность его возвращения в Россию

По данным Bloomberg, Верховный суд Бразилии ранее допустил передачу Черкасова России после завершения судебных процедур в самой Бразилии.

В июле 2026 года бразильские власти отдельно распорядились выслать его из страны после отбытия наказания или освобождения по решению суда. Это означает, что возможный обмен рассматривается на фоне уже существующих юридических решений, касающихся дальнейшей судьбы заключенного.

Однако официального подтверждения достигнутой договоренности об обмене пока нет.

Министерство юстиции Бразилии отказалось комментировать продолжающиеся разбирательства. Российское посольство в Бразилии также не ответило Bloomberg на запрос к моменту публикации.

Подобный обмен уже происходил

История напоминает обмен, состоявшийся в декабре 2022 года. Тогда Россия освободила американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную после обнаружения в ее багаже картриджей с маслом каннабиса.

Взамен США передали России Виктора Бута, отбывавшего длительный тюремный срок по делу, связанному с незаконной торговлей оружием.

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Пока неизвестно, приведут ли нынешние переговоры к аналогичной сделке.

Главный вопрос заключается в том, согласится ли Бразилия освободить предполагаемого российского разведчика в обмен на свою гражданку и как это решение будет сочетаться с уже принятыми судебными постановлениями.