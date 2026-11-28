Украина не согласовывала с европейскими партнерами операцию против российских кораблей у побережья Ливии. Это подтвердил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Ранее Рим выразил обеспокоенность риском распространения российско-украинской войны на Средиземное море. Теперь Киев обещает наладить более тесный обмен информацией с европейскими союзниками.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что недавние удары по российским судам в ливийском порту Бенгази и у побережья Ливии были нанесены без предварительного согласования с европейскими партнерами.

Об этом он сообщил в пятницу, 27 ноября, после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В ходе беседы стороны обсудили украинскую военную операцию в Средиземном море, вызвавшую обеспокоенность итальянского руководства.

Что Зеленский сказал Мелони?

Украинский президент подтвердил, что европейские партнеры не участвовали в предварительном согласовании атаки.

«Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительного согласования с нашими европейскими партнерами», — написал Зеленский в социальной сети X.

Он также пообещал обеспечить обмен необходимой информацией между ответственными ведомствами Украины и стран-партнеров.

По словам Зеленского, стороны намерены поддерживать прямую, регулярную и эффективную связь. Таким образом, Киев подтвердил самостоятельный характер проведенной операции и выразил готовность улучшить взаимодействие с союзниками.

При этом заявление не означает, что европейские государства принимали участие в подготовке или проведении атаки.

Почему Италия выразила обеспокоенность?

Итальянские власти ранее выступили с предупреждением о рисках расширения географии российско-украинской войны. 26 ноября премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что боевые действия не должны распространяться на Средиземное море.

Для Италии безопасность этого региона имеет особое значение из-за географической близости Ливии и экономических, политических и миграционных связей с Северной Африкой.

Удары по военным объектам в ливийских портах создают дополнительные риски для региональной безопасности, особенно учитывая сложную политическую ситуацию в самой Ливии.

При этом публичные заявления итальянской стороны не означают прекращения поддержки Украины.

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Какие российские суда атаковала Украина?

Украинская операция состоялась 22 ноября в районе ливийского порта Бенгази. В понедельник, 23 ноября, Зеленский подтвердил причастность украинских сил к ударам по двум российским судам.

Одной из целей стал корвет Черноморского флота России «Меркурий». По утверждению украинской стороны, корабль был потоплен вместе с находившимся на борту военным вертолетом Ка-27.

Второй целью стал российский грузовой корабль «Ангара», который, по информации Киева, использовался для перевозки вооружений.

Украинские источники сообщили, что операция проводилась с применением морских беспилотников. При этом сведения об уничтожении корвета и характере повреждений сухогруза исходят преимущественно от украинской стороны. Независимая оценка всех последствий атаки остается ограниченной.

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Атака затронула и ливийских военнослужащих

О последствиях операции сообщили также власти восточной части Ливии. По их данным, в результате удара получили ранения местные военнослужащие. Позднее двое из них скончались.

Ливийская сторона потребовала расследования произошедшего.

Эти обстоятельства придали операции дополнительное международное значение, поскольку боевые действия затронули территорию третьего государства и, по сообщениям местных властей, привели к жертвам среди его военнослужащих.

Как Украина объясняет удары по судам за пределами России?

Киев заявляет, что российские военные корабли и грузовые суда, задействованные в перевозке вооружений для российской армии, рассматриваются Украиной как военные цели.

Украинские власти связывают подобные операции с необходимостью ограничивать возможности России вести войну против Украины. Однако возможность поражения конкретного объекта зависит от его статуса, фактического использования и обстоятельств атаки. Само утверждение одной из сторон конфликта о законности удара не заменяет независимой правовой оценки.

Нынешний разговор Зеленского и Мелони показал, что операции Украины за пределами традиционной зоны боевых действий вызывают у европейских партнеров дополнительные вопросы.

Украинский президент пообещал улучшить обмен информацией, однако о каких-либо новых ограничениях на проведение подобных операций не сообщалось.