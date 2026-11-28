Американские военные нанесли удар по торговому судну Pacific Archer, которое, по утверждению Вашингтона, пыталось прорвать морскую блокаду иранских портов. Самолет США поразил кормовую часть корабля, после чего тот лишился возможности самостоятельно двигаться. Гражданский экипаж не пострадал. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что с момента возобновления блокады американские силы уже вывели из строя шесть судов и заставили еще 158 изменить маршрут.

Вооруженные силы США применили оружие против гражданского судна в Оманском заливе, обвинив его экипаж в попытке нарушить американскую морскую блокаду Ирана. Инцидент произошел в четверг, 26 ноября, однако официально о нем Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило на следующий день.

Под удар попало торговое судно Pacific Archer, следовавшее под флагом тихоокеанского государства Палау. По данным американских военных, корабль вышел из иранского порта Бендер-Аббас, расположенного вблизи Ормузского пролива, и попытался продолжить плавание, несмотря на действующие ограничения.

Американский самолет ударил по корме судна

В CENTCOM утверждают, что экипаж Pacific Archer неоднократно предупреждали о необходимости соблюдать блокаду, однако требования американских военных были проигнорированы. После этого по судну нанесли удар с воздуха.

Как говорится в сообщении командования, военный самолет применил высокоточные боеприпасы, поразив кормовую часть корабля. В результате была выведена из строя двигательная установка, и судно утратило возможность самостоятельно продолжать движение. По утверждению CENTCOM, никто из членов гражданского экипажа не пострадал.

Американские военные также опубликовали видеозапись удара.

При этом сведения об обстоятельствах происшествия, включая предупреждения экипажу и отсутствие пострадавших, пока основаны прежде всего на заявлениях американской стороны.

США сообщили о шести выведенных из строя судах

Вашингтон подчеркивает, что намерен продолжать обеспечивать соблюдение блокады иранских портов. Согласно последним данным CENTCOM, с момента возобновления ограничений американские военные вывели из строя шесть судов, отказавшихся выполнять их требования. Еще 158 кораблей были перенаправлены по другим маршрутам.

Американская сторона рассматривает такие действия как способ ограничить морские перевозки, связанные с Ираном, и усилить экономическое давление на Тегеран.

Блокада была возобновлена в середине июля после срыва краткосрочных договоренностей между США и Ираном.

С тех пор в регионе неоднократно происходили инциденты с торговыми судами, пытавшимися пройти через районы, контролируемые противоборствующими сторонами.

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Иран также ограничивает судоходство

Обострение происходит на фоне продолжающегося противостояния вокруг Ормузского пролива — стратегически важного морского пути, соединяющего Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Через этот район проходят суда, перевозящие нефть, сжиженный природный газ и другие грузы из стран Персидского залива.

Иранские силы, со своей стороны, ограничивают движение кораблей по маршрутам, которые Тегеран не разрешает использовать. В последние недели иранские военные неоднократно сообщали о поражении судов, пытавшихся пройти через пролив с нарушением установленных ими ограничений.

Таким образом, коммерческое судоходство оказалось под давлением с двух сторон: США блокируют иранские порты, а Иран препятствует проходу судов через часть маршрутов Ормузского пролива.

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Тегеран обещает ответить на блокаду

Ранее на этой неделе официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна намерена использовать все имеющиеся средства для противодействия американским ограничениям. Иранские власти считают действия США недопустимым вмешательством в морскую торговлю. При этом Вашингтон продолжает настаивать на соблюдении объявленной им блокады.

Нынешний удар показывает, что американские силы готовы применять оружие непосредственно против торговых судов, которые, по их оценке, нарушают установленные ограничения.

Это увеличивает риски для морских перевозок в регионе, где уже сохраняется высокая военная напряженность.

Почему происходящее важно для мировой экономики?

Ормузский пролив является одним из важнейших маршрутов международной торговли энергоресурсами. Любые ограничения судоходства, обстрелы гражданских кораблей и угроза новых столкновений повышают риски для перевозчиков. Это может приводить к увеличению расходов на страхование, изменению маршрутов и дополнительным затратам на доставку грузов.

В случае дальнейшего обострения последствия способны затронуть и мировые цены на нефть и нефтепродукты.

Однако сам по себе удар по Pacific Archer еще не позволяет судить о конкретном влиянии на стоимость топлива.

Пока остается неизвестным, что произойдет с поврежденным судном и будут ли американские или иранские военные предпринимать новые действия в ответ на инцидент.