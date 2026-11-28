Испанские власти приняли решение отбуксировать в порт Картахены танкер Med Emre, перевернувшийся у острова Ибица с 8,2 миллиона литров дизельного топлива на борту. Судно остается на плаву, а его грузовые резервуары, по результатам предварительного обследования, не повреждены. Существенной утечки топлива пока не обнаружено. Специалисты рассчитывают доставить танкер в порт в понедельник, 30 ноября, где смогут безопаснее откачать груз и приступить к дальнейшим работам.

В Испании разработали план спасения танкера Med Emre, потерпевшего крушение в Средиземном море у острова Ибица. Судно, перевозившее около 8,2 миллиона литров дизельного топлива, отбуксируют в порт Картахены на юго-востоке Испании.

Соответствующее решение в пятницу, 27 ноября, приняло Главное управление торгового флота Министерства транспорта Испании.

Как сообщила руководитель морской администрации Валенсии Елена Дельгадо, Картахена стала единственным подходящим портом для проведения столь сложной операции.

Танкер перевернулся, но не затонул полностью

Несмотря на первоначальные сообщения о затоплении, Med Emre по-прежнему остается на плаву. В результате аварии судно перевернулось килем вверх и частично погрузилось в воду, однако сохранило плавучесть. В таком положении его и планируется доставить в Картахену.

Специалисты уже обследовали состояние корпуса и грузовых емкостей. По предварительным данным, конструкция судна остается достаточно устойчивой для буксировки. Ожидается, что переход будет происходить на небольшой скорости и займет несколько суток.

Если погодные условия позволят, танкер прибудет в Картахену в понедельник, 30 ноября.

Что будет с восемью миллионами литров дизеля?

На борту Med Emre находится около 7000 тонн дизельного топлива, или примерно 8,2 миллиона литров. По словам Елены Дельгадо, грузовые резервуары при аварии сохранили герметичность. Существенных утечек топлива пока не обнаружено.

Однако специалисты продолжают внимательно следить за состоянием судна, поскольку повреждение емкостей может привести к масштабному загрязнению моря.

После доставки танкера в Картахену планируется установить защитные плавучие заграждения, которые позволят ограничить распространение нефтепродуктов в случае утечки.

Затем специалисты приступят к откачке груза и топлива, используемого самим судном.

После этого можно будет провести дальнейшие работы по восстановлению нормального положения танкера и оценке его повреждений.

Почему судно отправят именно в Картахену?

Испанские власти рассмотрели варианты размещения аварийного танкера и пришли к выводу, что порт Картахены лучше всего подходит для операции. Главная причина — достаточная глубина акватории.

Поскольку Med Emre будет доставлен в перевернутом положении, спасателям необходимо обеспечить безопасное размещение судна с учетом его габаритов и осадки. Длина танкера составляет около 120 метров.

Кроме того, в Картахене имеется портовая инфраструктура, необходимая для проведения технически сложных работ с опасным грузом.

При этом власти автономного сообщества Мурсия выступили против приема аварийного судна, выразив опасения по поводу возможного загрязнения побережья. Однако центральные власти Испании приняли решение направить танкер именно туда, исходя из технических требований и необходимости как можно быстрее устранить экологическую угрозу.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> Экологическая угроза у популярного курорта: в Средиземном море затонул танкер с тысячами тонн топлива

Почему топливо не вылилось в море?

Med Emre был построен в 2019 году и оснащен двойным корпусом. Такая конструкция предусматривает дополнительный защитный слой между внешней обшивкой судна и грузовыми резервуарами. При повреждении внешнего корпуса это может снизить вероятность утечки перевозимых нефтепродуктов.

Кроме того, дизельное топливо размещено в нескольких отдельных емкостях. Это позволяет ограничить возможный разлив в случае повреждения одного из резервуаров.

Однако наличие двойного корпуса не гарантирует полной безопасности. Именно поэтому испанские спасательные службы продолжают обследование танкера и контроль состояния моря в районе аварии.

Один моряк погиб, причины аварии выясняются

Авария произошла в ночь с 25 на 26 ноября, когда Med Emre следовал из испанского порта Альхесирас в Барселону. Танкер под флагом Мальты, принадлежащий турецкому судовладельцу, перевернулся примерно в 50 километрах к северо-западу от Ибицы. На его борту находились 17 членов экипажа.

Всех моряков удалось эвакуировать, однако один из спасенных впоследствии скончался в больнице. Несколько человек получили травмы.

По предварительной информации, перед аварией на судне возникло сильное поступление воды, приведшее к резкому крену. В районе происшествия также наблюдались неблагоприятные погодные условия. Испанские власти намерены провести всестороннее расследование, чтобы установить точную последовательность событий и причины опрокидывания танкера.

Угроза загрязнения пока сохраняется

Отсутствие крупного разлива стало обнадеживающим результатом первых обследований. Тем не менее ситуация остается опасной: на борту перевернувшегося судна по-прежнему находятся тысячи тонн дизеля.

Главная задача спасателей — доставить Med Emre в защищенную портовую акваторию и откачать топливо до того, как состояние корпуса ухудшится.

Если операция пройдет по плану, Испании удастся значительно снизить риск загрязнения Средиземного моря вблизи одного из самых известных туристических островов страны.