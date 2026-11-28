Президент Украины Владимир Зеленский, по данным британской газеты The Telegraph, поручил военным полностью уничтожить Крымский мост, автомобильная часть которого была разрушена в результате ноябрьских ударов. Теперь главной целью остается железнодорожная переправа. Как утверждают источники издания, украинские силы уже готовят новые атаки, а ключевую роль в операции могут сыграть усовершенствованные ракеты «Нептун» с дальностью поражения до 1000 километров.

Украина намерена завершить уничтожение Крымского моста, соединяющего Россию с аннексированным Крымом. Президент Владимир Зеленский, как утверждает британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники, отдал военным распоряжение полностью вывести переправу из строя.

«Президент хочет, чтобы его уничтожили полностью», — сообщил один из собеседников издания.

По его словам, украинские вооруженные силы уже готовятся к новым ударам. Официального публичного подтверждения нового приказа Зеленского пока нет.

Что осталось от Крымского моста?

В середине ноября Украина провела серию масштабных атак на Крымский мост, применив различные типы ракет и беспилотников. В результате ударов 16–17 ноября обрушились автомобильный пролет и часть арочной конструкции переправы. Движение автомобилей через мост оказалось прервано.

Железнодорожная часть также получила повреждения, однако не была полностью уничтожена. 19 ноября украинские силы вновь атаковали железнодорожные пути крылатыми ракетами «Нептун».

Поэтому, согласно информации The Telegraph, следующим этапом операции может стать окончательное разрушение сохранившейся железнодорожной инфраструктуры.

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Для атак использовали 11 видов вооружения

По данным британского издания, в ходе предыдущих ударов украинские военные задействовали 11 различных видов вооружения. Операция готовилась в несколько этапов и включала удары по российским средствам противовоздушной обороны, прикрывавшим мост.

Ранее Зеленский сообщал, что украинские военные использовали собственные разработки, включая беспилотники «Паляница», ракеты «Нептун», Ruta и FP-5 Flamingo.

Особую роль, по сведениям The Telegraph, сыграли противокорабельные крылатые ракеты «Нептун». Первоначально это оружие создавалось для поражения морских целей, однако впоследствии Украина разработала его модернизированные версии, пригодные для ударов по наземным объектам.

Усовершенствованный вариант, как сообщает издание, способен поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

The Wall Street Journal раскрыл подробности о спутниковой связи

Американская газета The Wall Street Journal сообщила еще об одной технологической особенности украинских атак. По информации ее источников, часть беспилотников, использованных при ударах по Крымскому мосту, оснащалась терминалами израильской спутниковой системы HiSKY.

Эта система обеспечивает передачу данных и управление оборудованием на значительных расстояниях.

В отличие от Starlink, работа которого в определенных районах ограничена, HiSKY может использоваться и над российской территорией. По сведениям издания, украинские военные применяют такую связь в том числе для поиска российских пусковых установок баллистических ракет.

Однако у HiSKY есть недостатки: ее сложнее обслуживать и для работы могут требоваться специалисты непосредственно на месте.

Поэтому собеседник WSJ предполагает, что подобное оборудование будут использовать прежде всего для особенно важных операций, а не для повседневных полетов беспилотников.

Почему железнодорожная часть так важна?

Крымский мост протяженностью около 19 километров имеет не только транспортное, но и стратегическое значение. После российской аннексии Крыма в 2014 году он стал прямым автомобильным и железнодорожным соединением полуострова с территорией России через Керченский пролив.

По этой переправе осуществлялись пассажирские перевозки, доставка грузов и снабжение российских войск.

Разрушение автомобильного участка уже серьезно ограничило транспортное сообщение. Однако сохранившаяся железнодорожная инфраструктура по-прежнему представляет значение для перевозки крупных объемов грузов. Именно поэтому, согласно источникам The Telegraph, украинская сторона намерена добиться полного прекращения работы переправы.

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Когда может последовать новый удар?

Конкретные сроки предполагаемой операции The Telegraph не называет. Неизвестно и то, какие именно вооружения украинские военные планируют применить на следующем этапе. Таким образом, сведения о новом приказе Зеленского и подготовке ударов пока основаны на информации источников британского издания.

При этом последствия предыдущих атак уже подтверждены: автомобильное сообщение по мосту прервано, а железнодорожная часть подвергалась повторным ударам.

Если Украина сумеет окончательно вывести железнодорожную инфраструктуру из строя, Россия лишится прямого железнодорожного сообщения с Крымом через Керченский пролив.