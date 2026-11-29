Американская Федеральная комиссия по связи (FCC) одобрила масштабный проект компании SpaceX Илона Маска под названием Starmind, который предусматривает вывод на околоземную орбиту миллиона спутников к 2040 году.

Они будут выполнять функции космических центров обработки данных для обеспечения вычислительных мощностей искусственного интеллекта. Однако реализация этого замысла может иметь серьезные последствия для окружающей среды и космической инфраструктуры, пишет France 24.

Согласно графику, утвержденному американским регулятором, SpaceX должна запустить первые 100 тысяч спутников к 2035 году, еще 500 тысяч – к 2038 году. Остальные планируется вывести на орбиту к 2040 году. Энергию для работы дата-центров будут обеспечивать солнечные панели, а сами аппараты будут размещаться на высоте от 500 до 1000 километров.

Как объясняют опрошенные изданием эксперты, таким образом Маск стремится перенести энергоемкую инфраструктуру для развития ИИ за пределы Земли и уменьшить зависимость от наземных электросетей. В то же время масштаб будущей группировки вызывает беспокойство ученых.

В частности, руководитель космического центра Федеральной политехнической школы Лозанны Жан-Поль Кнейб предупреждает, что последствия могут быть беспрецедентными. По его мнению, человечество рискует "потерять доступ к небу таким, каким мы всегда его видели", поскольку оно будет завалено световыми сигналами спутников.

Проблемы возникнут и у астрономов. По словам инженера Стефано Сперетти из Делфтского технического университета, уже сейчас некоторые обсерватории вынуждены отбраковывать от 10% до 25% полученных изображений из-за световых следов спутников. Увеличение их количества может существенно затруднить наблюдение за космосом.

Еще одна угроза – столкновения аппаратов и образование космического мусора. Эксперты предупреждают, что цепная реакция аварий способна нарушить работу метеорологических систем, мониторинга климата и мобильной связи. Кроме того, спутники рассчитаны примерно на пять лет работы, а их сгорание в атмосфере может привести к загрязнению оксидом алюминия.

Отдельный вопрос – отсутствие международных механизмов, которые могли бы ограничить концентрацию спутников в одних руках. Существует риск, что SpaceX монополизирует часть этого пространства на низкой околоземной орбите, а правил против космической монополии не существует, предупреждает юристы, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.