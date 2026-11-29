World Aquatics отобрала у Канады право на проведение в 2027 году соревнований Кубков мира по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Это связано с отказом Оттавы впустить в страну спортсменов из РФ и Беларуси.

Канада потеряла право провести два международных турнира из-за отказа впустить в страну спортсменов из РФ и Беларуси. Решение об этом приняла Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), говорится в сообщении федерации.

Согласно пресс-релизу, первый этап Кубка мира по прыжкам в воду, который должен был пройти в Монреале 25-28 февраля 2027 года, перенесен в Мексику в те же даты.

В то же время четвертый этап Кубка мира по синхронному плаванию 2027 года, проведение которого было намечено на 29 апреля - 1 мая 2027 года в канадском Маркеме (провинция Онтарио), исключен из календаря соревнований до определения нового места проведения.

Канада не впустит российских и белорусских спортсменов на свою территорию

Как поясняется в заявлении организации, это связано с "недавними заявлениями правительства Канады, из которых следует, что российские и белорусские спортсмены - за исключением тех, кто выступает в нейтральном статусе на соответствующих условиях, - не будут допущены на территорию Канады для участия в запланированных соревнованиях".

В апреле World Aquatics разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать во взрослых соревнованиях с флагом и гимном своих стран.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни пообещал не пустить в страну российских спортсменов после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил сборные РФ по хоккею к пяти международным чемпионатам в сезоне 2026/2027. Тем самым CAS отменил запрет на участие в международных соревнованиях атлетов из РФ и Беларуси, введенный после начала вторжения России в Украину в 2022 году, передает "Немецкая волна".