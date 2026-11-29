Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что национальные интересы важнее поддержки Украины. Политик раскритиковала удар ВСУ по военным кораблям РФ в порту Бенгази в Ливии, который Киев не согласовал с союзниками.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что поддержка Украины не должна противоречить национальным интересам страны. Об этом она сообщила в обращении, опубликованном на YouTube-канале.

При этом Мелони подчеркнула, что поддержка Италией Украины остается неизменной.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что операция ВСУ у берегов Ливии, по итогам которой был потоплен российский корвет "Меркурий", а также поражен сухогруз "Ангара", использующийся для перевозки оружия в ходе войны РФ против Украины, охладил отношения между Римом и Киевом.

По данным издания, Мелони провела "напряженный разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским и раскритиковала неспособность руководства страны координировать свои действия с союзниками. В частности, она указала, что Украина не предупредила Италию о планировавшихся атакам на корабли у берегов Ливии.

Как сообщила газета Corriere della Sera, в разговоре с главой Украины Мелони заявила, что "сыта по горло" ситуацией вокруг удара ВСУ по порту Бенгази в Ливии. Офис итальянского премьер-министра также указал изданию, что операция "нарушила суверенитет Ливии и может привести к расширению конфликта на Средиземноморье".

**Украина считает российские военные корабли законными целями **

Владимир Зеленский подтвердил, что удар по российскому корвету был проведен без предварительного согласования с союзниками Киева и пообещал наладить обмен информации с Италией.

Ранее он заявил в интервью BBC, что украинские силы "никогда не наносят удары без координации с другими партнерами". По его словам, когда ВСУ действуют в международных водах или вблизи инфраструктуры другого государства, украинские дипломаты обсуждают это с представителями других стран.

Зеленский выступил в защиту операций вне зоны непосредственно боевых действий. Украина не может позволить российским кораблям безнаказанно атаковать ее территорию или перевозить оружие, заявил он.

Власти восточной части Ливии также осудили атаки, заявив, что при этом погибли двое военных. В МИД Украины считают российский военный корабль законной целью. В ведомстве подчеркнули, что Киев уважает суверенитет Ливии и рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений, передает "Немецкая волна".