Геологическая служба США (USGS) сообщила, что в субботу, 28 ноября, в 6 километрах к западу от Манхэттен-Бич в штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет abcnews.

По заявлению пожарного управления Лос-Анджелеса (LAFD), сделанному в субботу, на данный момент сообщений о повреждении конструкций или пострадавших не поступало.

"Пожарное управление Лос-Анджелеса перешло в режим реагирования на землетрясение: сотрудники всех 106 городских пожарных частей проводят обследование своих районов - с земли, воздуха и воды. Они проверяют состояние критически важной инфраструктуры и других объектов, вызывающих опасения, на всей территории города Лос-Анджелеса, площадь которой составляет 1200 квадратных километров", - сказано в сообщении управления.

По словам местных жителей, это одни из сильнейших толчков за последние годы. В международном аэропорту обрушились потолочные панели, а над НПЗ Chevron поднялись клубы дыма. За основным ударом последовала серия афтершоков магнитудой до 3,8.