В ближайшее время Россия и Бразилия могут обменяться заключенными. Москва в обмен на осужденную в РФ за контрабанду наркотиков футболистку Летисию «Леле» Вильяр получит Сергея Черкасова — агента-нелегала ГРУ, разоблаченного в 2022 году нидерландскими спецслужбами при попытке устроиться в Международный уголовный суд, пишет Bloomberg.

Черкасов переехал в Бразилию еще в 2010 году и получил там по подложным документам местное гражданство, став называться Виктором Мюллером Феррейрой. Под личиной «Мюллера» Черкасов прожил 12 лет, регулярно совершая зарубежные поездки и успев получить высшее образование в Ирландии и США.

Агент был разоблачен только весной 2022 года, когда прибыл в Нидерланды, чтобы устроиться в Международный уголовный суд. Голландцы выдали Черкасова в Бразилию, где его приговорили к 15 годам лишения свободы за мошенничество с личными данными. Впоследствии бразильский суд сократил тюремный срок до 5 лет 2 месяцев.

Ранее экстрадиции Черкасова добивались США, обосновывая это подозрениями, что агент ГРУ причастен к шпионажу и мошенничеству, в том числе с визами и банковскими данными. Однако Бразилиа ответила Вашингтону отказом, равно как не поверила и Москве, когда там пытались вернуть «Мюллера» под предлогом, что на родине его якобы разыскивают за наркоторговлю.

Ситуация поменялась летом 2026 года, когда в России к 5 годам 2 месяцам колонии приговорили участницу сборной Бразилии по пляжному футболу «Леле» Вильяр. Девушку арестовали годом ранее при прохождении эстонско-российской границы; в РФ ее позвали на международное турне, но пограничники нашли у Вильяр 6,13 грамма гашиша, купленного, по ее словам, легально в медицинских целях. Тем не менее суд в итоге признал футболистку виновной в контрабанде наркотиков.

По состоянию на конец осени 2026 года Вильяр отбывает наказание в ИК-2 в Республике Мордовии. Девушка неоднократно жаловалась на условия содержания и письменно обращалась к президенту Бразилии Лулу Силве с просьбой вернуть ее домой.

Ранее в аналогичную ситуацию в России попадала американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Ее в феврале 2022-го задержали в аэропорту Шереметьево и вскоре осудили за провоз электронных сигарет с гашишным маслом, но еще в декабре того же года Грайнер обменяли на отбывавшего срок в США российского торговца оружием Виктора Бута, чьего возвращения до этого годами безрезультатно добивалась Москва.