Журнал Time Out опубликовал ежегодный рейтинг самых интересных, колоритных и оживленных улиц планеты на 2026 год.
В список вошли 28 мест — от исторических кварталов Азии до богемных районов Европы и Америки.
В топ-10 самых впечатляющих улиц 2026 года по версии Time Out вошли:
Song Wat Road — Бангкок, Таиланд
Golborne Road — Лондон, Великобритания
Fernández de Enciso — Буэнос-Айрес, Аргентина
Vaasankatu — Хельсинки, Финляндия
Neil Road — Сингапур
Boulevard Saint-Laurent — Монреаль, Канада
Upper Lascar Row — Гонконг, Китай
Rua do Forno do Tijolo — Лиссабон, Португалия
Beach Street — Джорджтаун, Малайзия
Karl-Heine-Strasse — Лейпциг, Германия
Лидер рейтинга
Улица Сонг Ват в Бангкоке
Когда-то Сонг-Ват-Роуд была коммерческим центром китайского квартала на берегу реки в Бангкоке, но со временем склады уступили место настоящему культурному пространству. Торговая улица, идущая параллельно реке Чаупхрая, сегодня считается одним из самых модных мест в столице. В вековых домах-лавках разместились специализированные кафе, независимые галереи, дизайнерские бутики и рестораны со вкусной едой. Сонг-Ват не утратил своей самобытности: традиционные торговцы и семейные предприятия соседствуют со стрит-артом, новыми кафе, барами и магазинами, создавая любопытное сочетание старого и нового в Бангкоке.
В расширенный список из 28 улиц также попали Sanjo-dori в Киото (Япония), Chang Moi Road в Чиангмае (Таиланд), Mutrah Corniche в Маскате (Оман), Ward Avenue в Сиднее (Австралия), Calle Alejandro Cárdenas в Пуэрто-Эскондидо (Мексика) и другие.
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