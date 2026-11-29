Гуманоиды будут регистрировать гостей, сканировать QR-коды, печатать бейджи и отвечать на вопросы.

Компания Realbotix Corp. запускает пилотный проект в отелях совместно с ведущим шведским телекоммуникационным провайдером. Человекоподобные роботы, по мнению разработчиков способны автоматизировать процессы, связанные с обслуживанием гостей.

Запуск проекта запланирован на ближайшие дни. Два настольных робота-гуманоида Realbotix Series 1 займутся регистрацией гостей и другими задачами. С помощью компьютерного зрения они будут сканировать QR-коды, проверять гостей в режиме реального времени, регистрировать их и печатать бейджи, сообщает Robotic Business News.

Роботы отвечают на «человеческом» языке на вопросы о расписании, спикерах, местах проведения и других деталях мероприятий. Выразительная мимика и естественная речь помогают андроидам привлекать внимание гостей. Роботы обладают индивидуальными голосами и поведением, а их базы знаний и стили общения подстраиваются под потребности бренда и операционную деятельность компании.

Также есть возможность расширить функционал робов. Realbotix предполагает, что гуманоиды способны работать бок о бок с персоналом: брать на себя повторяющиеся задачи, связанные с гостями. Сотрудникам останется «больше времени на ценное персональное взаимодействие». Ранее в Шанхае появились роботы-полицейские, которые напугали местных жителей.