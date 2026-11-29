Во второй президентский срок Дональда Трампа в Соединенных Штатах доля выданных виз EB-1A, предназначенных для спортсменов, бизнесменов, преподавателей и деятелей искусств, которые получили «устойчивое национальное или международное признание», сократилась с 75% до 32%.

При этом именно полученная в 2001 году «виза талантов» открыла путь к американскому гражданству нынешней первой леди США Мелани Трамп (Кнавс), уроженке Словении, напоминает The Washington Post.

Всего 5200 соискателей виз EB-1A получили их с октября 2025 по июнь 2026 года, в то время как за аналогичный период в 2024–2025 годах успеха добились 8900 человек, отмечает WP. Резкое сокращение числа выданных «виз талантов» объясняется тем, что при прежней администрации демократа Джо Байдена «никаких проверок [иммигрантов] не проводилось», а при Трампе «безопасность американцев снова стала выше удобства иностранцев», заявили в Министерстве внутренней безопасности США. «Служба гражданства и иммиграции Соединенных Штатов не должна жертвовать качеством и проверкой ради скорости», — подчеркнули чиновники.

При этом сокращение числа одобренных заявок наблюдается даже в тех сферах, куда Трамп требует привлекать человеческий капитал — например, в технологическом секторе. «Они [миграционные чиновники] уничтожают предпринимателей, использующих искусственный интеллект. Они их истребляют», — заявил Джеймс Холлис, иммиграционный адвокат из Мемфиса. Многие коллеги Холлиса из-за высокого процента отказов вообще начали сворачивать практику по визе EB-1A. Правительственные службы отказывают даже тем спортсменам, артистам или предпринимателям, которые еще год-два получили документ с минимальными формальностями, жалуются юристы.

Однако не все связано со злой волей администрации Трампа, отмечает руководитель отдела в аналитической компании Lawfully Финн Рейнолдс. Он отмечает, что в последние несколько лет вокруг «визы талантов» надувался «пузырь» кейсов из стран с длительным сроком ожидания, таких как Китай и Индия. Зачастую речь шла о сгенерированных ИИ заведомо слабых заявках, с помощью которых сомнительные фирмы наживались на обманутых клиентах.

Сейчас этот «пузырь» лопается, объясняет Рейнолдс. «Жесткая проверка есть, но это полбеды. Другая половина — непроходные заявления, их присылают все больше и больше», — констатирует специалист, пишет The Moscow Times.