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В зоопарке Сигулды скоро можно будет увидеть спасённых в Литве амурских тигров Снайпера и Донюка 0 104

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Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тигры в клетке

Спасённые в Литве амурские тигры Снайпер и Донюкс в Сигулдском зоопарке будут доступны для осмотра уже совсем скоро — со следующей среды, 19 августа.

Как свидетельствует опубликованная на странице зоопарка в “Facebook” информация, перевезённые из литовского центра спасения диких животных в Сигулдский зоопарк тигры ранее были конфискованы, так как содержались ненадлежащим образом в одном из зоопарков Литвы.

Доступная в интернете информация свидетельствует, что, вероятнее всего, ранее они находились в Клайпедском зоопарке.

В настоящее время животные осваиваются в новой среде, и посетители не могут их увидеть.

Амурские тигры являются видом, находящимся под угрозой исчезновения. Согласно доступной в интернете информации, в настоящее время в мире насчитывается примерно 4000 этих животных, а в дикой природе обитает до 600 тигров.

Как свидетельствует информация на сайте “tourism.sigulda.lv”, Сигулдский зоопарк является крупнейшим частным зоопарком в Латвии, расположенным на природной территории площадью 11 гектаров в Национальном парке Гауя.

В зоопарке можно встретить зебр, верблюдов, лемуров, лам, альпак, ланей, хайлендских коров, осликов породы пуату, кроликов, валлийских коз, павлинов, сурикатов и многих других животных.

Как свидетельствует информация “Firmas.lv”, SIA “Sigulda zoo” зарегистрировано в 2018 году. Основной капитал предприятия составляет 2800 евро. Компания в равных долях принадлежит Сандию Бальчуну и Даниэлу Калвишу.

В 2025 году предприятие работало с оборотом 519 100 евро и прибылью 90 730 евро.

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#Литва #туризм #зоопарк #экология
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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