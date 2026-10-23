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Больше чем глянец: журнал «Люблю!» — 28 лет гордости, силы и стиля 0 18

Выбор редакции
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больше чем глянец: журнал «Люблю!» — 28 лет гордости, силы и стиля

Обложка «Люблю!» — это всегда больше чем просто красивый кадр: это манифест интеллекта, характера и истинной красоты. Наше главное ноу-хау и абсолютный эксклюзив журнала — это настоящие, живые женщины на обложке: героини из нашего города, из нашей страны, те, кого мы встречаем каждый день.

За 28 лет истории журнала мы примерили сотни ярких визуальных концепций, но особую гордость у нас вызывают недавние лаконичные, аскетичные обложки. На них — героини, которые сегодня управляют страной и с трибуны Сейма Латвии отстаивают право трети населения читать и говорить на родном русском языке.

Эти невероятные, яркие, самодостаточные женщины доказали, что настоящая эстетика неотделима от ума и верности своим принципам. Они не просто украсили наши страницы, но и продолжили менять реальность к лучшему, вдохновляя тысячи читательниц. Мы бесконечно гордимся каждой из них и тем, что прошли этот путь вместе!

А теперь - встречайте свежий номер журнала «Люблю!» — он уже в продаже!

Мы продолжаем писать историю вместе с вами и открывать новые грани стиля, вдохновения и глубоких смыслов. В этом выпуске вас ждут масштабные материалы, эксклюзивные темы и совершенно новые рубрики:

• Феномен Деми Мур — переизобретая себя: как голливудской иконе удаётся разрушать стереотипы о возрасте, сохранять феноменальную форму и смело переворачивать страницу за страницей? Мы разобрали шесть главных правил жизни актрисы, которые учат не бояться перемен, любить своё тело и начинать всё с чистого листа в любой момент.

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• Премьера рубрики — «Любимый город»: встречаемся на улице Тербатас! Кажется, её знает каждый рижанин, но готовы ли вы взглянуть на нее под новым углом? Мы провели исследование, пройдясь за кулисы витрин концепт-сторов и шумных террас, чтобы раскрыть тайны старинных фасадов, редкие архитектурные детали и истории людей, создающих особую атмосферу этой легендарной артерии Риги.

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• Премьера рубрики — «Модный почерк»: взгляд изнутри на гардеробы самых стильных женщин столицы. Популярные рижские инфлюенсеры честно показывают свои любимые вещи и собирают из них по три готовых осенних аутфита — от комфортного casual для городских прогулок до элегантных решений для вечернего выхода. Практическое руководство по созданию безупречного осеннего капсульного гардероба!

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• Цифровая исповедь: психолог или ИИ? Сегодня всё больше людей доверяют свои тревоги и тайны искусственному интеллекту. Чат-бот всегда на связи, не осуждает и готов выслушать в три часа ночи. Но где проходит грань между технологической эмпатией и реальной психологической помощью? Вместе с ведущим экспертом разбираемся, почему алгоритм может стать временной опорой, но никогда не заменит живого человеческого контакта.

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• Бархатный сезон на Мадейре — побег в вечное лето: когда над Латвией сгущается осенняя серость, самое время запланировать путешествие на «остров вечной весны». Мы составили идеальный маршрут: от захватывающих дух прогулок по левадам над обрывами Атлантики до лучших локаций для дегустации знаменитой мадеры и мест, где рождаются самые красивые закаты.

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Также в номере — экспертные советы по осеннему уходу за кожей, согревающие сезонные рецепты, уютные детали для интерьера и сотни идей, как наполнить каждый день красотой и смыслом.

«Люблю!» — журнал, который помогает жить красиво, чувствовать ярко и ежедневно находить повод для вдохновения!

Свежий номер уже ждёт вас во всех киосках Латвии!

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#интервью #Латвия #путешествия #искусственный интеллект #красота #журнал #психология #стиль жизни
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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