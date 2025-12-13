73-летняя Шэрон Осборн рассказала о последних словах Оззи
Откровенные фото 48-летней Елены Ваенги вызвали слухи о романе певицы
Волшебные превращения 36-летней мамочки Муцениеце
Внебрачная дочь певца Глызина в свои 46 едва передвигается от анорексии
Памела Андерсон рассказала, что подтолкнуло её к естественности и отказу от прежнего образа
Как 23-летняя девушка с острова Таити стала «Мисс Франция»
Внезапно: бывшие жены Тома Круза поддержали ушедшую он него Ану де Армас
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально завершили брак
Шер готовится к свадьбе перед своим 80-летием
Легенда эстрады 80-х Татьяна Овсиенко в 59 лет поведала о предательстве любимого супруга
Том Харди в свои 48 играет гангстера, наводя ужас на лондонских зевак
Король Карл III предлагает «рождественское перемирие» принцу Гарри
У знаменитого кинорежиссера Бондарчука с женщинами все очень сложно
Роман о «грязном мире российской олигархии», написанный актрисой Риз Уизерспун, попал в топ бестселлеров
Принц Гарри рассказал, как жизнь в королевской семье напоминает cериал «Аббатство Даунтон»
