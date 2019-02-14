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20:51В миреПорошенко срочно понадобились миллионы наличными. Крысы бегут с корабля?
-
20:40Люблю!Меган Маркл и принц Гарри поделились первыми снимками с крестин своего сына
-
20:25КиноПродюсер «Волка с Уолл-стрит» отмывает государственные деньги
-
20:00КиноСталлоне готовит новых «Неудержимых»
-
19:31ТехноАнтибиотики уничтожают организм
-
19:15LifenewsПочему жирная пища вызывает ожирение
-
18:59LifenewsЙогурт снижает риск развития диабета и рака
-
18:42LifenewsУ Ким Чен Ына обнаружили смертельный синдром
-
18:18ТехноБыла ли высадка на Луну голливудской постановкой?
-
17:33ЭкономикаМашина по сжиганию денег: сланцевый газ маскирует проблемы США
-
04.07
21:15Наша ЛатвияОгре: мужчина расстрелял толпу людей, сидящих во дворе на скамейке
-
05.07
08:00ПолитикаВ Латвии хотят ввести налог на русский язык
-
04.07
17:15Наша ЛатвияЧто происходит?! Латвийцы делятся снимками смерчей и сугробов в стране
-
04.07
15:04Наша ЛатвияПожилые латвийцы заранее проиграли чековую лотерею Минфина
-
05.07
07:30Наша ЛатвияОгородное законодательство: для дачников Латвии поменяли законы
-
05.07
19:00Наша ЛатвияЛатвиец предупреждает об опасности на озере: не ныряйте, мне еще повезло!
-
05.07
09:28Экономика«Swedbank» ждет судьба ABLV Bank? Убийца Магнитского жалуется на Латвию
-
04.07
20:15ЭкономикаЕще одна популярная кондитерская в Риге находится на грани исчезновения
-
05.07
07:40Наша ЛатвияГражданка Латвии: «У нас отобрали кусок территории!»
-
04.07
18:30Наша ЛатвияИз-за таких идиотов и стоим: видео с ДТП от первого лица возмутило латвийцев
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