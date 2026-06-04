Многие женщины замечают, что во время беременности кошки проявляют к ним особое внимание.

Кошки могут часто находиться рядом и проявлять знаки внимания к беременным женщинам.

В некоторых случаях питомцы даже предпочитают спать на животе у своих хозяек. Почему так происходит?

Особый запах

Кошки обладают хорошо развитыми рецепторами, что позволяет им распознавать беременность своей хозяйки раньше, чем она сама это осознает.

Изменения в гормональном фоне беременной женщины приводят к изменению ее запаха, который привлекает кошек.

Тепло

Живот беременной женщины становится теплым местом, что также привлекает питомцев. Кошки любят находиться в теплых местах, поэтому стараются быть ближе к своим хозяйкам.

Некоторые из них могут даже пытаться устроиться спать на животе беременной.

Можно ли позволять кошке спать на животе

Специалисты утверждают, что здоровая кошка с полным курсом вакцинации не представляет угрозы для беременной женщины. Вес кошки недостаточен, чтобы как-либо повлиять на состояние ребенка.

Если у вас обычный питомец средних размеров, то беспокоиться не о чем.

Многие беременные женщины начинают переживать по поводу токсоплазмоза, однако контакт с кошкой не несет таких рисков: достаточно чистить лоток питомца в перчатках или попросить домашних помочь с этой задачей.

Контакт с домашним животным, наоборот, положительно сказывается на состоянии беременных. Кошки помогают успокоить нервную систему и в целом улучшают самочувствие своих хозяек.