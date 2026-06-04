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Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание 0 53

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание

Соблюдение основных принципов здорового образа жизни может быть связано с более низким риском смерти у людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли исследователи из Ньюкаслского университета, опубликовавшие результаты своей работы в научном журнале Cancer.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 28 550 человек, у которых впоследствии были диагностированы различные виды злокачественных новообразований. Специалисты изучали образ жизни участников и оценивали влияние повседневных привычек на дальнейшие исходы заболевания.

При анализе учитывались пять ключевых факторов: поддержание нормальной массы тела, регулярная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя.

Результаты показали, что соблюдение каждого из этих правил было связано со снижением риска смерти примерно на 8%. При этом у участников, которые придерживались большего количества рекомендаций, общая смертность оказалась на 16% ниже по сравнению с теми, кто в меньшей степени следовал принципам здорового образа жизни.

Авторы исследования подчеркивают, что здоровые привычки могут играть важную роль не только в профилактике онкологических заболеваний, но и после постановки диагноза.

По мнению ученых, физическая активность, контроль массы тела и качественное питание способны положительно влиять на общее состояние организма, помогая ему лучше справляться с последствиями болезни и лечения.

Вместе с тем исследователи отмечают, что выявленная связь не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Однако полученные данные подтверждают важность здорового образа жизни как одного из факторов, способных улучшить прогноз для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Результаты исследования показывают, что даже после постановки онкологического диагноза здоровый образ жизни может иметь значение для дальнейшего прогноза. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, поддержание нормального веса и отказ от вредных привычек не заменяют лечение, но могут стать важным дополнением к терапии и способствовать улучшению общего состояния здоровья.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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