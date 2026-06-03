Украина готовит команды экспертов, которые отправятся в Латвию, Литву, Эстонию и Румынию, чтобы поделиться опытом реагирования на угрозы беспилотников, сообщил в среду президент Владимир Зеленский.

По данным информационного агентства "Укринформ", об этом глава украинского государства заявил на совместной пресс-конференции в Киеве с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Мы договорились о подготовке экспертов для Латвии, Литвы, Эстонии и Румынии. Их уже готовят. Определены даты, когда наши эксперты прибудут туда и поделятся своим опытом. Точно так же, как мы это делали на Ближнем Востоке. Их задача — помочь предотвратить будущие вызовы, если они возникнут, в том числе связанные с зафиксированными в этих странах беспилотниками», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина помогает своим партнерам не только экспертными знаниями, но и технологиями противодействия.

В Латвию в мае влетело и взорвалось несколько боевых дронов. Позже власти признали, что это были сбившиеся с курса украинские беспилотинки.

Как сообщал bb.lv, Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Об этом стало известно во время визита в Ригу премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

В марте Украина сообщила, что полностью укомплектованные украинские команды, специализирующиеся на защите от беспилотников, отправились в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, чтобы помочь усилить защиту от угроз со стороны беспилотников.