Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Таиландские слоны вовсе не в восторге, когда на них катаются 0 44

Lifenews
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дешевая стоимость привлекает путешественников со всего мира.

Во время дрессировки их могут обижать, переставать кормить, что со временем приведет к полному послушанию из-за страха.

Во время отдыха в Таиланде большой популярностью у туристов пользуются экскурсии со слонами. Они встречаются буквально на каждом шагу. Дешевая стоимость привлекает путешественников со всего мира, но большинство людей не задумывается, что стоит за этим популярным аттракционом. Почему следует отказаться от экскурсий на слонах?

Жестокое обращение с животными

При приобретении билета на экскурсию со слонами туристы поддерживают жестокий бизнес. Приучать животных к катанию людей бизнесмены начинают еще с детства, при этом чаще всего просто отбирают детенышей в природе у матерей. Слоны очень умные, но приучить их без мучительной дрессировки точно не получится.

Во время дрессировки их могут обижать, переставать кормить, что со временем приведет к полному послушанию из-за страха. Управлять слоном во время поездки получается только с помощью палок с железными крюками.

Опасность для туристов

Слоны из-за такого плохого отношения подвергаются сильному стрессу, поэтому сложно предугадать поведение животного в той или иной ситуации. Они могут внезапно стать агрессивными и неуправляемыми, из-за чего сбросят туриста со своей спины. В лучшем случае путешественник отделается ушибами.

Что делать, если хочется увидеть слонов

"Все это не значит, что ответственному туристу в Таиланде нельзя пообщаться со слонами. В стране есть заповедники, где к животным относятся бережно: их не заставляют катать людей и не нагружают тяжелой работой. Зато в таких парках можно покормить слона, помыть великана, поиграть и даже искупаться вместе с ним", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Опыт эксперта

"Во время посещения Таиланда всегда старательно избегаю экскурсий, где можно кататься на слонах. Иногда бизнесмены предлагают их практически даром, но я считаю, что это не повод соглашаться", - рассказала блогер Полина Аксенова.

×
Читайте нас также:
#туризм #Таиланд #блогер #слоны #дрессировка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дженнифер Лопес произвела фурор на премьере в Нью-Йорке платьем с эффектным декольте
Изображение к статье: Канье Уэст известен своими прямыми высказываниями на различных церемониях и в социальных медиа, что не раз приводило к скандалам. Иконка видео
Изображение к статье: Вулкан Килауэа. Иконка видео
Изображение к статье: Амината

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: заседание Сейма
Политика
Изображение к статье: ядерный взрыв
В мире
Изображение к статье: Китайцы понастроили городов-призраков. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Латвийская армия
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Первоклассники
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: заседание Сейма
Политика
Изображение к статье: ядерный взрыв
В мире
Изображение к статье: Китайцы понастроили городов-призраков. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео