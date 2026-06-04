Катя Лель сделала неожиданное признание о своей личной жизни! 51-летняя певица заявила, что готова снова выйти замуж, но у будущего избранника есть важное условие — ему должно быть не больше 35 лет. Артистка рассказала о своем идеальном мужчине, необычных требованиях и планах на будущее. Также певица затронула тему исчезновения бывшего мужа и поделилась своими переживаниями.

"Обязательно наполненный высокими энергиями, для этого он должен быть прогружен чужой цивилизацией. Не вопрос, он может быть земным человеком. Хочется, чтобы он был русским. Если инопланетянин, то только если красивый. Хотя бы немного спортивный. Темненький, с карими глазами, выше меня. Желательно дипломат".

Екатерина Николаевна (Катя) Лель (урождённая Чупринина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен. Заслуженная артистка России (2025), народная артистка Чечни (2008) и Кабардино-Балкарии (2009).

За время карьеры достигла популярности в странах СНГ и других странах Восточной Европы; лауреат премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка», участница фестивалей «Песня года» и «Жара». Исполнительница таких популярных песен, как «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки»; в 2013 году выступала дуэтом со шведским певцом Боссоном с песней «Тобой живу».

Катя Лель поддержала российское вторжение на Украину. Выступила с концертами перед участниками военного вторжения.

Муж (окт. 2008—2023) — Игорь Геннадьевич Кузнецов. Дочь — Эмилия Кузнецова, родилась 8 апреля 2009 года.