Забытый университетский архив, обнаруженный британским профессором Джеймсом Чеширом, дал ему богатую пищу для исследований — не только картографических, но и общегуманитарных. В итоге появилась книга под названием «Библиотека потерянных карт».

Несколько лет назад Джеймс Чешир, профессор географической информации и картографии в Университетском колледже Лондона, обнаружил в кампусе заброшенную комнату, где хранились географические карты. В тот момент он не подозревал, что проведет три года в этом пыльном помещении среди 440 специальных ящиков, разбирая обширное собрание давних карт — секретных и не очень. В результате появилась книга, в которой подробно описаны обнаруженные Чеширом любопытные факты и которая в полной мере отдает должное аналоговой культуре и значению картографии.

Почти сотня «забытых» изображений земной поверхности, изученных и представленных автором в труде «Библиотека потерянных карт», относится к разным эпохам, географическим регионам и геологическим ландшафтам. Некоторые из этих листов чуть ли не рассыпались в руках, а другие, не видевшие солнца и не служившие людям несколько десятилетий, на удивление хорошо сохранились (например, карта Хиросимы, напечатанная за несколько недель до атомной бомбардировки).

В числе находок оказалась и одна из 34 копий первой геологической карты всего Индийского субконтинента. Составленная картографом Викторианской эпохи Джорджем Белласом Гриноу, эта огромная карта имеет двойную историческую ценность, поскольку, как отмечает Чешир, ее создатель едва ли не первым «распознал потенциал географических карт как чего-то большего, нежели инструмента, просто указывающего людям путь». Гриноу потребовалось больше десятилетия, чтобы наметить всего лишь эскизные контуры этой карты.

Говоря о современной эпохе цифровых карт, Чешир отмечает то, насколько важно иметь как можно больше цифровых картографических данных, которые могут быть применены для обучения, исследовательской работы и других целей. Такие данные легко не только обновлять, но и использовать наиболее рациональным образом. Автор книги пишет: «Как картограф, я живу в мире, который предшествующие поколения не могли себе даже представить». Тем не менее, отвечая на риторический пока вопрос, сможет ли в будущем искусственный интеллект полностью заменить географические карты в их привычном виде, он твердо говорит нет.

В наше время большинство деловых встреч и дипломатических переговоров проходит на фоне заранее подготовленных презентаций. Таким образом происходит обмен данными, распространяются доклады и обсуждаются вызовы. Этот формат, зачастую сухой, обезличенный и имеющий высокую визуальную нагрузку, никак не помогает прямому вовлечению в решение личных и локальных аспектов таких современных проблем, как городское планирование, мирные переговоры, школьное обучение или даже обычный туризм. «Библиотека потерянных карт» вновь поднимает вопрос о том, что меняется, когда людям предлагают не просто знакомиться с информацией, но взаимодействовать с ней физически.

Прохаживаясь по залам Национального почтового музея в Вашингтоне, автор книги размышляет о том, почему бы не создать подобный музей, посвященный картам. Действительно, они связывают прошлое с настоящим, служат арбитрами в том, как человечество определяет свой путь развития. В картах, по мнению Чешира, «есть всё». И если посмотреть внимательно, то окажется, что для каждого найдется собственная карта, которую захочется взять в руки.