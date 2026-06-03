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Еврейский университет выяснил светлые стороны одинокой жизни 0 111

Lifenews
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Человек привыкает делать все сам.

Мужчины без пары чаще склонны испытывать негативные эмоции.

Ученые Еврейского университета Иерусалима доказывают, что одинокие люди чувствуют себя счастливее тех, кто соглашается на компромисс и остаются в трудных отношениях.

Многие привыкли считать, что наличие партнера – это главное условие счастливой жизни. Но многолетнее наблюдение за динамикой личной жизни опровергает этот стереотип. Масштабное исследование, в ходе которого ученые проанализировали данные 12 тысяч участников, показало, что качество связи играет куда более важную роль, чем сам факт ее наличия. Продолжение трудных, натянутых отношений наносит человеку серьезный психологический урон и лишает его эмоционального благополучия.

В действительности люди демонстрируют гораздо более высокий уровень удовлетворенности жизнью и испытывают больше позитивных эмоций, будучи одинокими, нежели оставаясь внутри неудовлетворительного союза. Хотя идеальное партнерство действительно способно принести человеку максимальное удовлетворение, компромисс обходится слишком дорого. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

"Наши результаты ясно указывают на то, что дело не в наличии пары, – объясняет профессор Эльяким Кислев. – Решающим фактором для нашего эмоционального здоровья является качество отношений, а не их формальное наличие. Если отношения плохие или даже "никакие", удовлетворенность жизнью и положительные эмоции человека значительно ниже, чем в том случае, когда он один".

Исследователи также обнаружили гендерные различия в восприятии одиночества. Мужчины без пары чаще склонны испытывать негативные эмоции, чем одинокие женщины, хотя эта разница и небольшая. С другой стороны, незамужние женщины в периоды одиночества сообщали о более низком чувстве безопасности по сравнению с мужчинами. Тем не менее, общая научная закономерность очевидна: для сохранения ментального здоровья лучше выбрать свободу, чем соглашаться на разрушительный или посредственный союз.

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#отношения #счастье #эмоции #одиночество #психология
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