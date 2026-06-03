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«Ведьмак» станет еще круче: готовится дополнение культовой игры 0 29

Lifenews
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: История снова будет связана с Геральтом из Ривии.

Полноценной четвертой версии придется ждать еще не один год.

Спустя 11 лет после выхода культового третьего «Ведьмака» студия CD Projekt Red решила вернуться к хорошо знакомой многим игре. Компания объявила о разработке дополнения The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past.

Songs of the Past станет третьим по счёту крупным дополнением для игры The Witcher 3, вышедшей ещё в 2015 году. Подробностей о сюжете пока почти нет, известно лишь, что история снова будет связана с Геральтом из Ривии.

Над сюжетной частью CD Projekt Red работает совместно с польской студией Fool’s Theory, которая сейчас занимается ремейком первой части «Ведьмака». Подробнее о проекте студия обещает рассказать ближе к концу лета. Но уже сейчас ходят слухи, что дополнение станет связующим звеном между третьей и четвёртой частями серии.

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Релиз дополнения запланирован на 2027 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версии для Nintendo Switch и Switch 2 не упоминаются, хотя CD Projekt Red активно участвовала в запуске новой консоли Nintendo, выпустив Cyberpunk 2077 для Switch 2, так что появление «Ведьмака 3» на Switch 2 в будущем исключать не стоит.

Объявление нового дополнения к «Ведьмаку 3» косвенно намекает на то, что ждать «Ведьмака 4» придётся ещё дольше. После постановочного трейлера на The Game Awards 2024 и технической демонстрации на движке Unreal Engine 5 крупных новостей о четвёртой части почти не поступало. Дата выхода по-прежнему не названа, и теперь, когда студия вернулась к третьей части, релиз «Ведьмака 4» в 2027 году выглядит менее вероятным.

Очень интересно рассуждать о том, как именно покупатели «Баллад прошлого» получат доступ к новому контенту. Два прошлых дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и вино» — можно пройти во время основной кампании о поиске Цири или вернуться к ним после финала: оба варианта предполагают уникальные сцены и диалоги. Распространится ли аналогичный принцип на третье DLC? Ответ прояснил бы ситуацию с потенциальной связью с первой или четвёртой частями «Ведьмака».

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#игры #компьютерные игры
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