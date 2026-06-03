12 лет назад она была самой желанной женщиной в мире.

Актриса Эмилия Кларк в интервью Variety возразила слухам, что актеры сериала «Игра престолов» получали по 300 тыс. долларов за каждый эпизод.

«Мы не зарабатывали столько. Вы можете себе представить? Иначе я бы водила парочку Porsche!» — сказала она. Актриса поделилась, что заработанных на проекте денег хватило для закрытия ипотеки родителей.

Кроме того, она рассказала, что мировая известность доставляла ей дискомфорт. «Я потратила много времени, пытаясь понять это. Но ты затем осознаешь, что это просто формула: чем меньше тебя показывают по телевизору, тем меньше ты знаменит. Это приходит и уходит», — сказала Эмилия.

Недавно стало известно, что Эмилия Кларк исполнит главную роль в фильме ужасов «Когда тьма любит нас» по одноименной повести Элизабет Энгстром. Режиссером выступил Джеймс Эшкрофт («Обитель смерти»). Старт проката намечен на 2027 год.

Эмилия Изобел Юфимия Роуз Кларк (род. 23 октября 1986, Лондон, Англия, Великобритания) — британская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов» (2011—2019), Сары Коннор в фильме «Терминатор: Генезис» (2015) и Киры в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» (2018). Журнал Time назвал её одной из «100 самых влиятельных людей в мире» в 2019 году.

С сентября 2012 года Эмилия Кларк встречалась с Сетом Макфарлейном, в марте 2013 года было объявлено о разрыве их отношений. C октября 2015 года Кларк проживала в Хэмпстеде, Лондон. В 2016 году она приобрела дом в Венис-Бич, Лос-Анджелес. Эмилия Кларк была признана самой желанной женщиной мира по версии журнала AskMen в 2014 году. Она также была названа журналом Esquire самой красивой женщиной в мире в 2015 году. Журнал Screen International назвал её одной из «будущих британских звёзд». 8 марта 2017 года Кларк получила награду от сайта HuffPost как самый активный борец за права женщин во всем мире. 13 июля 2017 года в интервью журналу Rolling Stone актриса рассказала о том, как роль в телесериале «Игра престолов» превратила её в феминистку.

В статье для The New Yorker за март 2019 года она рассказала, что у неё было субарахноидальное кровоизлияние, форма инсульта, вызванное разрывом аневризмы, в 2011 году. Она перенесла срочную эндоваскулярную операцию и впоследствии страдала афазией, в какой-то момент она не могла вспомнить даже собственное имя. У неё была вторая аневризма, которую вылечили хирургически в 2013 году.