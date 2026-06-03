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Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 200 миллионов 0 49

Культура &
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Режиссер Мартин Скорсезе

Режиссер Мартин Скорсезе

Работа над новым проектом Мартина Скорсезе, действие которого разворачивается в криминальном мире Гавайев 1960–1970-х годов, продолжается. Как стало известно, сценарист Ник Билтон в ближайший месяц должен представить студии 20th Century значительно переработанную версию текста. Если Disney, владеющая студией, утвердит финальный вариант, проект будет немедленно запущен в производство по ускоренной схеме.

Фильм, пока не получивший официального названия, соберет впечатляющий актерский состав: главные роли исполнят Леонардо ДиКаприо, Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. Джонсон, кроме того, выступил соавтором сценария вместе с Билтоном. Бюджетные расходы оцениваются минимум в 200 миллионов долларов.

В основе сюжета реальная история преступного синдиката The Company, который возглавлял Уилфорд "Нэппи" Пулава, вошедший в историю как первый и единственный босс гавайской мафии. Еще в прошлом году Джонсон заявлял, что съемки на Гавайях должны стартовать в 2026 году. Сейчас, после завершения работы над обновленным сценарием, эти сроки могут подтвердиться.

Любопытный поворот в судьбе самого сценариста: параллельно с работой над фильмом Скорсезе Билтон получил назначение на пост исполнительного продюсера программы "60 минут" на CBS News. До этого он был известен в индустрии прежде всего как репортер. Теперь же его карьера совершает крутой вираж: от журналистских расследований к работе с одним из главных режиссеров современности.

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#культура #гавайи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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