Работа над новым проектом Мартина Скорсезе, действие которого разворачивается в криминальном мире Гавайев 1960–1970-х годов, продолжается. Как стало известно, сценарист Ник Билтон в ближайший месяц должен представить студии 20th Century значительно переработанную версию текста. Если Disney, владеющая студией, утвердит финальный вариант, проект будет немедленно запущен в производство по ускоренной схеме.

Фильм, пока не получивший официального названия, соберет впечатляющий актерский состав: главные роли исполнят Леонардо ДиКаприо, Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. Джонсон, кроме того, выступил соавтором сценария вместе с Билтоном. Бюджетные расходы оцениваются минимум в 200 миллионов долларов.

В основе сюжета реальная история преступного синдиката The Company, который возглавлял Уилфорд "Нэппи" Пулава, вошедший в историю как первый и единственный босс гавайской мафии. Еще в прошлом году Джонсон заявлял, что съемки на Гавайях должны стартовать в 2026 году. Сейчас, после завершения работы над обновленным сценарием, эти сроки могут подтвердиться.

Любопытный поворот в судьбе самого сценариста: параллельно с работой над фильмом Скорсезе Билтон получил назначение на пост исполнительного продюсера программы "60 минут" на CBS News. До этого он был известен в индустрии прежде всего как репортер. Теперь же его карьера совершает крутой вираж: от журналистских расследований к работе с одним из главных режиссеров современности.