После пятилетнего перерыва, связанного с масштабной реконструкцией, для посетителей вновь открылся Пальмовый дом Ботанического сада Латвийского университета. Эта историческая оранжерея считается одной из самых узнаваемых построек сада и ведёт свою историю с начала XX века.

За время своего существования Пальмовый дом неоднократно расширяли и модернизировали, чтобы разместить постоянно растущую коллекцию растений. Свой современный облик здание приобрело в 1972 году, когда его высота достигла 24 метров.

Современные технологии для редких растений

В ходе реконструкции была проведена полная техническая модернизация сооружения. Специалисты обновили несущие конструкции и фасадное остекление, а также установили новые системы отопления, вентиляции, освещения и воздухообмена.

Все инженерные решения теперь объединены в автоматизированную систему климат-контроля, которая помогает поддерживать оптимальные условия для растений и обеспечивает комфорт посетителей. Кроме того, обновлённое здание стало более энергоэффективным и экологичным.

Более 200 видов растений

Сегодня в Пальмовом доме находится основная часть субтропической коллекции Ботанического сада. Здесь представлено более 200 видов растений, среди которых особое место занимают 25 видов и сортов пальм. В оранжерее собраны растения из субтропических регионов разных континентов, включая редкие экземпляры и виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Цветение круглый год

Посетители могут увидеть множество экзотических растений, которые регулярно радуют цветением. Среди них — королевская стрелиция, стрелиция Николаса, брунфельсия и другие представители тропической флоры.

Пальмовый дом открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 20:00.

...Открытие обновлённого Пальмового дома стало важным событием не только для Ботанического сада Латвийского университета, но и для всех любителей природы. Современная реконструкция позволила сохранить историческое здание и одновременно создать условия для дальнейшего развития уникальной коллекции растений со всего мира.