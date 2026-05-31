В Старой Риге стартует юбилейный сезон джазовых концертов 0 63

Дата публикации: 31.05.2026
Стартует цикл концертов «Джаз в Старой Риге»

Этим летом в саду Малой гильдии пройдет 20-й, юбилейный цикл концертов «Джаз в Старой Риге». С 4 июня по 27 августа каждый четверг в 17:00 жители и гости столицы смогут бесплатно наслаждаться живой музыкой в исполнении известных латвийских джазовых коллективов и музыкантов.

Юбилейный сезон откроется 4 июня концертом группы «Silvesteri Orkesteri». Именно этот коллектив двадцать лет назад стоял у истоков проекта, который со временем стал одной из заметных культурных традиций летней Риги. В праздничном концерте примут участие Ренарс Лацис, Карлис Ванагс, Томс Пойшс, Давидс Ванагс и Анна Вибе Горкуша.

В июне, 11, 18 и 25 числа, на сцену выйдут коллективы джазовой школы CITY JAZZ RIGA. Под руководством Карлиса Ванагса здесь выступают музыканты разных поколений — от студентов до опытных исполнителей. Уже несколько лет биг-бэнды школы являются постоянными участниками концертной программы в саду Малой гильдии.

Июль будет посвящен выступлениям группы «Jam Orchestra», концерты которой состоятся 2, 9, 16, 23 и 30 июля. Коллектив исполнит авторскую музыку на стыке джаза, рока и блюза. Основным композитором и аранжировщиком группы является известный гитарист и преподаватель Музыкальной академии Андрей Евсюков. Вместе с ним выступят Петерис Лиепиньш, Гундарс Линтиньш, Зинтис Жварц, Роман Вендиньш и Артём Сарви.

Завершит сезон квартет Тома Рудзинскиса, который будет выступать 6, 13, 20 и 27 августа. Том Рудзинскис считается одним из самых ярких представителей современной балтийской джазовой сцены. Выпускник Амстердамской консерватории и лауреат международных конкурсов, он известен своим новаторским подходом к композиции и исполнению.

Каждый августовский концерт квартета будет отличаться как составом музыкантов, так и музыкальной программой. Слушателей ждут произведения самых разных направлений — от классического джаза до современных композиций с использованием электронных инструментов.

Где: сад Малой гильдии, улица Амату

Когда: каждый четверг с 4 июня по 27 августа, начало в 17:00

Стоимость: вход свободный.

#Рига #Латвия #культура #музыка #бесплатно #музыканты #события #концерты #лето
Автор - Ольга Стопинская
