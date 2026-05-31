В Эстонии и Литве разрешили движение автомобилей без водителей. В Латвии – запрещено 0 32

Дата публикации: 31.05.2026
Tesla.

Эстония стала третьей страной в ЕС, разрешившей движение автомобилей Tesla с системами автопилотирования на дорогах, вслед за Нидерландами и Литвой.

Отмечается, что для этого шага не потребовалось дополнительных законодательных актов. Транспортное ведомство Эстонии сообщило, что разрешило использование системы помощи водителю FSD от Tesla на своих дорогах, признав сертификат типа, который был впервые выдан в Нидерландах.

В течение ближайших нескольких месяцев водители новых электромобилей Tesla в Эстонии смогут установить обновление программного обеспечения для автопилотирования.

«Это по-прежнему система помощи водителю, при которой водитель несет ответственность за все поведение автомобиля на дороге и его безопасность и должен взять управление на себя, когда это необходимо», – пояснил Юрго Вахтра, руководитель Департамента технического обслуживания транспортных средств.

«В то же время сама Tesla отслеживает, не занимается ли водитель посторонними делами или не смотрит ли в другую сторону. Если нет, водителя предупреждают, что он не обращает внимания на дорожное движение», – добавил он.

#Эстония #Литва #Латвия #Tesla #технологии #автомобили #электромобили
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
